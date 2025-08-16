İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde usta sanatçı Cem Karaca'yı canlandıran Hacıoğlu, oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatındaki detaylarla da hayranlarının radarında. İsmail Hacıoğlu'nun sevenleri, ünlü oyuncunun bir kardeşi olduğunu ve onun da oyunculuk dünyasında yer aldığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu, tıpkı abisi gibi oyunculuk kariyerine adım attı ve kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Güzelliğiyle sosyal medyada büyük ilgi gören Kardelen Hacıoğlu, 'Doğum' ve 'Vuslat' gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğa olan yeteneği ve doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Kardelen Hacıoğlu, şimdiden birçok hayran kazandı. İsmail Hacıoğlu ise kariyerine 2001 yılında 'Bana Şans Dile' filmiyle başlamıştı. Ardından 'Sınav', 'Kabadayı', 'Meryem', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve 'Ayla' gibi önemli projelerde performans sergileyerek Türkiye'nin en sevilen erkek oyuncularından biri olmayı başardı. Hem İsmail Hacıoğlu hem de kardeşi Kardelen Hacıoğlu, yetenekleri ve güçlü duruşlarıyla magazin dünyasında adlarından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor. İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri... PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ'UN ABİSİ CEM TATLITUĞ BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ GÖZDE KOCAOĞLU - RIZA KOCAOĞLU CANER CİNDORUK- MÜNİR CAN CİNDORUK BARIŞ ARDUÇ'UN ERKEK KARDEŞLERİ KAAN URGANCIOĞLU- CAN URGANCIOĞLU SERHAT ÖZCAN - REHA ÖZCAN TÜRKAN ŞORAY VE KIZ KARDEŞLERİ İSMAİL HACIOĞLU- KARDELEN HACIOĞLU ŞENER ŞEN VE KIZ KARDEŞİ İNCİ ŞEN SARP AKKAYA-ESRA AKKAYA-KAYA AKKAYA AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ