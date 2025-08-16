Trend Galeri Trend Magazin İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Geçtiğimiz günlerde kızının annesi Duygu Kaya Kumarki ile ikinci kez nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Hacıoğlu'nun kız kardeşi de meğer oyuncuymuş...

Giriş Tarihi: 16.08.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 13:54
İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde usta sanatçı Cem Karaca'yı canlandıran Hacıoğlu, oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatındaki detaylarla da hayranlarının radarında.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İsmail Hacıoğlu'nun sevenleri, ünlü oyuncunun bir kardeşi olduğunu ve onun da oyunculuk dünyasında yer aldığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu, tıpkı abisi gibi oyunculuk kariyerine adım attı ve kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güzelliğiyle sosyal medyada büyük ilgi gören Kardelen Hacıoğlu, "Doğum" ve "Vuslat" gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğa olan yeteneği ve doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Kardelen Hacıoğlu, şimdiden birçok hayran kazandı.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İsmail Hacıoğlu ise kariyerine 2001 yılında "Bana Şans Dile" filmiyle başlamıştı. Ardından "Sınav", "Kabadayı", "Meryem", "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" ve "Ayla" gibi önemli projelerde performans sergileyerek Türkiye'nin en sevilen erkek oyuncularından biri olmayı başardı.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hem İsmail Hacıoğlu hem de kardeşi Kardelen Hacıoğlu, yetenekleri ve güçlü duruşlarıyla magazin dünyasında adlarından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

KIVANÇ TATLITUĞ'UN ABİSİ CEM TATLITUĞ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ