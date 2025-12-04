İsrail’in Eurovision’a katılımı onaylandı! 3 ülkeden İsrail’e boykot!

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na, Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in katılıp katılmayacağı Avrupa Yayın Birliği Yönetim Kurulu'nda oylandı. Alınan karar sonrası İsrail yarışmaya katılacak. AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKE, İSRAİL'İN EUROVİSİON'A KATILMASINI İSTEMİYORDU RTVE, 16 Eylül'de, İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı almıştı. 3 ÜLKEDEN İSRAİL'E BOYKOT İspanya, Hollanda ve İrlanda, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurdu. Eurovision'da doğrudan finale kalma hakkına sahip ülkelerden biri olan İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve 2011'de İtalya'nın da katılmasıyla, Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) 'Büyük Beşli' olarak adlandırılan ülkeler arasında yer alıyor. İspanya gerek EBU'ya sağladığı ekonomik destek gerekse televizyon izleyicisi sayısıyla önemli katkı sağlıyor.