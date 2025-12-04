İsrail’in Eurovision’a katılımı onaylandı! 3 ülkeden İsrail’e boykot!

Eurovision'da doğrudan finale kalma hakkına sahip ülkelerden biri olan İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve 2011'de İtalya'nın da katılmasıyla, Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) "Büyük Beşli" olarak adlandırılan ülkeler arasında yer alıyor. İspanya gerek EBU'ya sağladığı ekonomik destek gerekse televizyon izleyicisi sayısıyla önemli katkı sağlıyor.