İsrail'in Gazze zulmüne parçasıyla tepki vermişti! Murat Kekilli GÜNAYDIN'a konuştu: "O şarkı vicdani bir sorumluluktu"

"Türkiye kadar Gazze'ye yardım eden yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz tüm gücümüzle oradayız' dedi. Ben de 'helal olsun' dedim. Sadece Cumhurbaşkanımız değil, İspanya Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı, Venezuela Başkanı, Şili Başkanı ve daha birçok devlet başkanının, daha öncelikli bir konu olmadığını söylemeleri dünya barışı açısından o kadar önemli ki."

