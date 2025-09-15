Trend
İsrail'in Gazze zulmüne parçasıyla tepki vermişti! Murat Kekilli GÜNAYDIN'a konuştu: "O şarkı vicdani bir sorumluluktu"
İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı zulme 'Yıkılasın İsrail' şarkısıyla tepki gösteren Murat Kekilli, GÜNAYDIN'a konuştu. Sanatçı, "On binlerce insan akın akın konsere geliyor ve şarkıyı ezbere söylüyor. Herkes bu şarkıyı yaptığım için bana dua ediyor. Bu kadar karşılığı olacağını ummazdım çünkü uç bir konu. Aşk şarkısı değil ama insani sorumluluk da bir aşktır" dedi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 06:53