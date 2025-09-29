Trend Galeri Trend Magazin İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, İstanbul sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Boğaz manzaralı yeni evine taşınan yıldız futbolcunun ortaya çıkan kira bedeli ise dudak uçuklattı. Futbolcunun İstanbul'a bağlılığı, magazin gündeminde büyük ilgi topladı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:05
İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

Mauro Icardi ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suarez, mutlu birliktelikleri ile dikkat çekiyor.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ise bu kez İstanbul'a olan aşkıyla gündeme geldi.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kemerburgaz'daki evinden taşınan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Boğaz manzaralı hayalini gerçekleştirerek yeni bir eve yerleşti.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

China Suarez ile birlikte Boğaz'a taşınan Icardi'nin yeni evinin aylık kirasının ise 25 bin dolar olduğu iddia ediliyor.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

Yıldız futbolcunun lüks yaşamı ve Boğaz'a olan ilgisi, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

Icardi ile evlilik yolunda ilerleyen China Suarez İstanbul'a bayılıyor...

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

Sevgilisi içinsık sık İstanbul'da olan Suarez kente olan hayranlığını sıkça dile getiriyor.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

Son olarak China Suarez sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı. Ünlü isim hayran kaldığı Türk yemeğini takipçilerinin beğenisine sundu.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

MENEMEN AŞIĞI ÇIKTI!
Suarez Instagram hesabından menemen yediği anları paylaştı.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

China Suarez yayınlamış olduğu kareyle sevenlerinden çok sayıda beğeni aldı.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...

'Sen de Türk oldun' yorumlarını da bolca alan China Suarez, paylaşımlarıyla gündem oldu.

İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı!  Aylık kirası dudak uçuklattı...