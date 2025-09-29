Trend
Galeri
Trend Magazin
İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı! Aylık kirası dudak uçuklattı...
İstanbul aşkı ağır bastı: Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi evini Boğaz’a taşıdı! Aylık kirası dudak uçuklattı...
Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, İstanbul sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Boğaz manzaralı yeni evine taşınan yıldız futbolcunun ortaya çıkan kira bedeli ise dudak uçuklattı. Futbolcunun İstanbul'a bağlılığı, magazin gündeminde büyük ilgi topladı.
Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:05