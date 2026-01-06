İstanbul sandınız ama yanıldınız! Türkiye’nin en kötü şoförleri bakın hangi ilden! Arabayla gidenler pişman...

TRAFİKTE EN ÇOK VAKİT HARCANAN ŞEHİRLER BELLİ OLDU!

Uluslararası trafik analiz şirketi Inrix, sürücülerin yollarda kaybettiği zamanı ortaya koyan son raporunu yayımladı. Araştırmaya göre İstanbul, yılda ortalama 118 saatlik trafik kaybıyla dünyanın en yoğun şehirleri arasında zirveye yerleşti. Bu sonuç, megakentin trafik çilesinin her geçen yıl daha da derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.