İstanbul sandınız ama yanıldınız! Türkiye’nin en kötü şoförleri bakın hangi ilden! Arabayla gidenler pişman...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı sonu verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon barajını aşarken, İçişleri Bakanlığı'nın trafik cezaları istatistikleri sürücü profilleri hakkında çarpıcı veriler ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:10
Artan araç ve sürücü sayısıyla paralel olarak yükselen kural ihlalleri, nüfusa oranlandığında Türkiye'nin "trafik karnesi en zayıf" illerini belirledi.

Megakent İstanbul'un şaşırtıcı bir şekilde zirveyi kaptırdığı listede, sürücü başına düşen ceza oranlarına göre en çok ihlal yapılan şehirler sondan başa doğru şu şekilde sıralandı:

5. ADANA

Listenin beşinci sırasında Akdeniz'in hareketli şehri Adana yer alıyor. Nüfusa oranla yapılan trafik ihlallerinde Adana, ilk beşe girerek dikkatleri üzerine çekti.

4. İSTANBUL

Türkiye'nin en yoğun trafiğine ve araç sayısına sahip olan megakent İstanbul, kural ihlalleri oranlamasında zirvede değil, dördüncü sırada kendine yer buldu.

3. GAZİANTEP

Güneydoğu'nun sanayi ve ticaret merkezi Gaziantep, sürücülerin trafik kurallarına uyumu konusunda sınıfta kalarak listenin üçüncü sırasına yerleşti.

2. KOCAELİ

Hem sanayi yoğunluğu hem de geçiş güzergahı olmasıyla bilinen Kocaeli, Sakarya'nın hemen ardından en çok trafik kusurunun işlendiği ikinci şehir oldu.

1. SAKARYA

Verilere göre Türkiye'de direksiyon hakimiyeti ve kurala uyum konusunda en sıkıntılı şehir Sakarya oldu. Sürücü başına en fazla cezanın kesildiği il olarak kayıtlara geçen Sakarya, "en kötü araç kullanılan şehir" unvanıyla listenin zirvesine oturdu.

DÜNYANIN TRAFİK ÇİLESİNDE ZİRVE: EN ÇOK VAKİT KAYBEDİLEN ŞEHİRLER BELLİ OLDU

36 ülkeden 900'ü aşkın şehrin incelendiği Inrix 2025 Küresel Trafik Raporu yayımlandı. Trafik yoğunluğunun küresel çapta arttığını ortaya koyan raporda, listenin birinci sırasına yerleşen sürpriz şehir dikkat çekti. İşte trafikte en çok zaman harcanan o metropoller...

TRAFİKTE EN ÇOK VAKİT HARCANAN ŞEHİRLER BELLİ OLDU!

Uluslararası trafik analiz şirketi Inrix, sürücülerin yollarda kaybettiği zamanı ortaya koyan son raporunu yayımladı. Araştırmaya göre İstanbul, yılda ortalama 118 saatlik trafik kaybıyla dünyanın en yoğun şehirleri arasında zirveye yerleşti. Bu sonuç, megakentin trafik çilesinin her geçen yıl daha da derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte güncel sıralama...

10- LOS ANGELES

9- PARİS

8- LONDRA

7- DUBLİN

6- CAPE TOWN

5- FİLEDELFİYA

4- NEW YORK

3- MEXİCO CİTY

2- ŞİKAGO

1- İSTANBUL