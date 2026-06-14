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İstanbul'u terk edip Yalova'da çiftlik hayatına başladı! Ünlü oryantal Asena artık koyun ve kuzu bakıyor...
İstanbul'u terk edip Yalova'da çiftlik hayatına başladı! Ünlü oryantal Asena artık koyun ve kuzu bakıyor...
İstanbul'dan taşınarak Yalova'daki çiftlik evinde organik bir hayata başlayan ünlü oryantal Asena, "çocuklarım" dediği koyun ve kuzularıyla çektirdiği karelerle gündem oldu. Çiftliğin kapılarını ilk kez açan ünlü sanatçı, yeni hayatını anlattı.
Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 13:59