İstanbul’u terk etmişlerdi! Ünlü oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ün ev halleri şaşırttı

Köyceğiz'deki 7 odalı malikanelerinde doğayla iç içe bir hayat süren Berkay Hardal ve Dilan Telkök çiftinden haber var! Şehir hayatını terk ettikten sonra evlerinin hem işçisi hem patronu olan ünlü ikili, bu kez evdeki 'fare paniği' ile gündemde.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 10.05.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2026 07:17
Oyuncu Berkay Hardal ve meslektaşı Dilan Telkök'ün arkadaşlıkları ilişkiye dönüşmüş ve çift, 2019 yılında evlenmeye karar vermişti. Pandemi döneminde nikah masasına oturan çift, düğünlerini 2 sene sonra yapabilmişti.

Hardal ve Telkök, hayatlarını birleştirdikten sonra sanat dünyasından uzaklaştı. İstanbul'dan Muğla Köyceğiz'e yerleşmeye karar verdi. Hayallerini gerçekleştiren çift, büyük bir arazi üzerine istedikleri evi inşa ettirdi. Evin yapım aşamasında her detayla tek tek ilgilenen çift, istedikleri eve kavuştu. 7 oda, 1 salon ve 3 banyodan oluşan ev, şehir merkezinden uzak, doğayla iç içe...

Hardal ve Telkök'ün mutlulukları oğulları Noyan'ın dünyaya gelmesiyle daha da perçinlendi. Çift, şehir merkezinden uzaklaşmasıyla evin tüm sorumluluğunu da kendileri üstlendi.

Bu yaşam için boyacı da bahçıvan da marangoz da oldular. Geçtiğimiz haftalarda evin boyanması gerekince kolları sıvayan Hardal ve Telkök, yardım almadan odaları kendileri boyadı. Bahar gelmesiyle bahçe işlerini de kendileri halletti.

Önceki gün oğullarını da yanlarına alan Hardal Ailesi, bahçedeki otları yolup çiçek dikti. Noyan'ı doğayla iç içe büyütmek isteyen Hardallar, bunu da başarmış oldu. Havaların ısınmasıyla bahçede vakit geçiren Noyan, telefon ve tabletten uzak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Tabii sadece şehirden uzaklaşarak bu gerçekleşecek diye bir kural yok. Bu konuda anne babalara çok görev düşüyor. Telefon ve tablet kullanımına süre getirilmeli, çocukların bu ekranlara, özellikle de sosyal medyaya bağlı kalmamaları için uğraşmalılar.


EVDE FARE AVI
Oyuncu çift, önceki gün evde fare paniği de yaşadı. Dilan Telkök, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gece evde fare olduğuna kanaat getirdik. Ev yerden ısıtmalı, bazı yerlerde boru hattı geçiyor. Kapatmak için de uğraşmadık, çok da önemsemedim. O hattan farenin girdiğini düşünüyoruz. Gece araştırdım, Berkay'a 'Fare olduğunu düşündüğünüz yerlere ince bir un serpin. Sabah bakın oradan geçtiyse ayak izi belli olur' yazıyor. 'Sen de un serper misin?' dedim. Berkay ise ince bir şerit halinde serpin denilen unu neredeyse tüm eve dökmüş."

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYATI TERCİH EDEN DİĞER ÜNLÜ: BÜLENT POLAT

Ünlü oyuncu Bülent Polat, katıldığı bir YouTube programında İstanbul'u geride bırakıp Çanakkale'de şehirden uzak bir köye yerleştiğini anlattı. Elektriğin olmadığı ve telefonun çekmediği bölgede eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Polat, soba başında ısınıp toprağı işleyerek doğal bir yaşam sürüyor. İşte büyükşehri bırakma kararının perde arkası…

Ünlü oyuncu Bülent Polat, şöhretli hayatını geride bırakıp Çanakkale'nin sakin köşelerinde, en yakın yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu. Doğayla iç içe dört mevsimi dolu dolu yaşayan oyuncu, huzurlu hayatı ve ilham veren hikayesiyle hayranlık uyandırdı.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DÜZEN

6 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Bülent Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe bir düzen kurdu. Çocuklarıyla odun toplayan ünlü oyuncu, soba başında ısınıp toprağı işleyerek şehir hayatından uzak, sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

TABLET YOK, ELEKTRİK YOK

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.

Doğayla iç içe keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, çocuklarının tabletten uzaklaşıp toprakla bağ kurmasının hem davranışlarına hem de başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

ÇANAKKALE'YE YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM İSE BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

İLKER AYRIK DA KENDİ ÇİFTİLİĞİNİ KURDU

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

RADİKAL TAŞINMA KARARINI ALAN DİĞER İSİM FETTAH CAN OLMUŞTU!

Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin yanına Bodrum'a döneceğini söyledi.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ifade eden şarkıcı, "Hayat Bodrum'da daha yavaş akıyor. Daha istediğimiz gibi. Ailece Bodrum'da çok mutluyuz" dedi.

Tarımla ilgilenmediklerini belirten Can, "Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN DİĞER İSİM ATİLLA SARAL OLMUŞTU!

İstanbul'un kaosunu terk eden efsane jön şimdi nerede ve nasıl bir hayat sürüyor? İşte Atilla Saral'ın ilham veren o kaçış öyküsü...

Şehir Hayatından Doğanın Kalbine

İstanbul'un yorucu temposundan, bitmek bilmeyen set saatlerinden ve gösterişli magazin dünyasından tamamen uzaklaşmak isteyen Saral, radikal bir kararla tası tarağı topladı.

İstanbul'daki hayatından kaçan ünlü oyuncu, önce mütevazı bir konteyner ile bambaşka bir hayata adım attı.

Bir süre özgürlüğün tadını buradaki evinde çıkardıktan sonra ise aradığı kalıcı huzuru oksijen deposu Çanakkale'de buldu.