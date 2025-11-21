Trend
İstanbul'u terk etti şimdi pazarda karpuz satıyor! Koray Avcı'dan şok açıklama: "Cuma pazarında..."
Ünlü şarkıcı Koray Avcı, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Göcek'te sakin bir yaşama adım attı. Teknesinde hayatını sürdüren Avcı, yaz aylarında Fethiye'deki cuma pazarında tezgâh açarak karpuz sattığını açıklayarak hayranlarını şaşırttı. İşte akılalmaz detaylar…
Giriş Tarihi: 21.11.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 12:47