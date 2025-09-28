Trend
Galeri
Trend Magazin
'İşte Benim Stilim'in 'Donatella Versace'siydi... Ayşenur Balcı estetiksiz halini görenler donup kaldı!
'İşte Benim Stilim'in 'Donatella Versace'siydi... Ayşenur Balcı estetiksiz halini görenler donup kaldı!
Bir dönem 'İşte Benim Stilim'de tarzıyla dikkat çeken Ayşenur Balcı, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtıyor. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim, şimdi tanınmaz hale geldi...
Giriş Tarihi: 28.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 17:13