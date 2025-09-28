Trend Galeri Trend Magazin 'İşte Benim Stilim'in 'Donatella Versace'siydi... Ayşenur Balcı estetiksiz halini görenler donup kaldı!

Bir dönem 'İşte Benim Stilim'de tarzıyla dikkat çeken Ayşenur Balcı, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtıyor. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim, şimdi tanınmaz hale geldi...

Giriş Tarihi: 28.09.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 17:13
Bir dönem 'İşte Benim Stilim' yarışmasında tarzıyla adından söz ettiren Ayşenur Balcı, yıllar içinde geçirdiği değişimle magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Estetik operasyonlar ve tarzındaki köklü değişimle bambaşka bir görünüme kavuşan Balcı, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtıyor.

Yarıştığı dönemde kendine özgü tarzı ve cesur kombinleriyle öne çıkan Ayşenur Balcı, o günlerden bu yana tarzını tamamen yeniledi.

Özellikle yüz hatlarında yapılan estetik dokunuşlar, ünlü ismin görünümünü tanınmaz hale getirdi.

Hayranları ve takipçileri, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafları görünce adeta gözlerine inanamadı.

Ayşenur Balcı, sadece estetik operasyonlarla değil, aynı zamanda saç stili, makyaj tercihleri ve giyim tarzındaki değişimle de dikkat çekiyor.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

DİLAN ÇİÇEK DENİZ