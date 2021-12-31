İşte yeni yıla saatler kala sanat dünyasının 2022 yılı dilekleri

Yeni yıla saatler kala sanat dünyasının ünlü isimleri 2022'den beklentilerini anlattı. Sanatçılar "Pandemi ve kadına şiddet bitsin, yerine sevgi, empati, huzur dolu günler gelsin" yorumunda bulundu

TÜRKAN ŞORAY: "Ülkemi çok seviyorum ve güzel ülkem için yeni bir yılda, yeni başlangıçlar diliyorum... 2022 inşallah ülkemize sağlık, mutluluk, umut ve aydınlık günler getirir. Kadınlar, çocuklar ve can dostlarımız şiddet görmez, anneler ağlamaz, gençler umutlarını kaybetmezler. 2022'nin hepimizi sevgiyle sarıp sarmalamasını diliyorum."

FATMA GİRİK: "Dilerim 2022'de kendi gücümüzle, çabamızla, isteğimizle, hayatımızın nasıl değiştiğine şahit oluruz. Aydınlık ve umut dolu günlere koşalım hep birlikte. Rüyalarımda gördüğüm gibi sokaklarda yürüyüp koşacağım günlerin gelmesini umut ediyorum. Nice güzel yarınlara..."

FİLİZ AKIN: "Kadına ve canlılara şiddetin artması içimizi acıtıyor. Her gün katledilen kadınlarımızın haberlerini okuyoruz. Hayal bu ya, keşke bunlara çare bulunacak bir yıl olsa 2022. Pandemi bitse, virüs yerine sevgi, empati, huzur getirse yeni yıl. Enseyi karartmayalım, her şeye rağmen umutlu olalım. Umutsuz yaşanmıyor. Yeni kelimesinde olduğu gibi umutlarımızın yeşerdiği yepyeni bir yıl diliyorum herkese..."

HÜLYA KOÇYİĞİT: "2022, tüm dünyaya, insanlığa ve güzel ülkemize barış, huzur ve sağlık getirsin. Sevginin, iyiliğin, hoşgörünün, birliğin ve beraberliğin güçlendiği bir yıl olsun. Hepimiz için bolluk, bereket ve güzel haberlerle geçsin yeni yıl."