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İsviçre'ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! "Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam”
İsviçre'ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! "Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam”
İsviçre'ye yerleşip köy hayatı yaşayan 53 yaşındaki türkücü Seher Dilovan, kadın şarkıcıları topa tuttu.Dilovan sosyal medya üzerinden "Amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:06