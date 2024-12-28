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İsviçre'ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! "Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam”

İsviçre'ye yerleşip köy hayatı yaşayan 53 yaşındaki türkücü Seher Dilovan, kadın şarkıcıları topa tuttu.Dilovan sosyal medya üzerinden "Amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:06
İsviçre’ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

İsviçre’ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam

Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

İsviçre’ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam

53 yaşındaki Seher Dilovan, son paylaşımıyla dikkat çekti.

İsviçre’ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam

"VÜCUT İCRA ETMEYE DÖNMÜŞ, REZİL BİR ORTAM"

Kadın sanatçıları eleştiren Dilovan, Instagram hesabından şu sözleri kullandı:

İsviçre’ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam

"Bu nedir arkadaş? Instagram'da, sosyal medyada kadın sanatçıların büyük bölümü ya dansöz gibi kıvırıp popo gösteriyorlar ya da memelerini açıp şov yapıyorlar. Amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam."

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