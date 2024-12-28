İsviçre'ye yerleşen ünlü türkücü Seher Dilovan kadın şarkıcıları topa tuttu! "Bu nedir arkadaş?, Rezil bir ortam”

"Bu nedir arkadaş? Instagram'da, sosyal medyada kadın sanatçıların büyük bölümü ya dansöz gibi kıvırıp popo gösteriyorlar ya da memelerini açıp şov yapıyorlar. Amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam."