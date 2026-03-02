Trend
Galeri
Trend Magazin
Ivana Sert Dubai'de yaşananları anlattı: Oğlu Ateş'le mahsur kaldı! "Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz"
Ivana Sert Dubai'de yaşananları anlattı: Oğlu Ateş'le mahsur kaldı! "Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz"
İran, cumartesi akşamı İsrail ve ABD'nin ortak operasyonuna karşılık Körfez ülkelerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri, çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğu Fairmont The Palm civarına isabet etti. Oğlu Ateş ile bir süredir Dubai'de bulunan modacı Ivana Sert, yaşadığı panik anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 14:02