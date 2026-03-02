Ivana Sert Dubai'de yaşananları anlattı: Oğlu Ateş'le mahsur kaldı! "Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz"

"ROKET SESLERİ DUYMAK KOLAY DEĞİL"

Sert sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz iyiyiz, hala buradayız Ateş ile. Tabi ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Çok sokaklara çıkmayın, buradakilere tavsiyem. Yarından sonra bence her şey normale dönecek."