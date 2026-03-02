Trend Galeri Trend Magazin Ivana Sert Dubai'de yaşananları anlattı: Oğlu Ateş'le mahsur kaldı! "Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz"

Ivana Sert Dubai'de yaşananları anlattı: Oğlu Ateş'le mahsur kaldı! "Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz"

İran, cumartesi akşamı İsrail ve ABD'nin ortak operasyonuna karşılık Körfez ülkelerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri, çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğu Fairmont The Palm civarına isabet etti. Oğlu Ateş ile bir süredir Dubai'de bulunan modacı Ivana Sert, yaşadığı panik anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 14:02
ABD ve İsrail'in, İran'a savaş açmasıyla, birçok Orta Doğu ülkesi hedef haline geldi.

Karşılıklı saldırılar sonrası İran; Bahreyn, Katar ve Dubai gibi ülkelere füze saldırısı yaptı.

Dubai'de bulunan Türk vatandaşları, yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan dile getirdi.

Bunlardan biri de Sırbistanlı ünlü modacı Ivana Sert oldu.

Oğlu Ateş'le Dubai'ye giden Sert, 28 Şubat Cumartesi akşamı Türkiye'ye döneceği sırada gerçekleşen füze saldırıları sonucunda kaldıkları bölgede mahsur kaldı.

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORUZ"

Uçuşu iptal olan Sert "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Ama en yakın uçuş 4 Mart'ta görünüyor" dedi.

"ROKET SESLERİ DUYMAK KOLAY DEĞİL"

Sert sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz iyiyiz, hala buradayız Ateş ile. Tabi ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Çok sokaklara çıkmayın, buradakilere tavsiyem. Yarından sonra bence her şey normale dönecek."

Dubai'de yaşayan bir diğer isim Pınar Kerimoğlu'da sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatmıştı.

"BURADA SIĞINAK YOK"
Kısa süre önce Dubai'ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum" diyerek paylaşımlar yaptı.

Kerimoğlu daha sonra yayın yasağı olduğunu söyleyerek hikayelerinin bir kısmını sildi.

"ENDİŞE İÇİNDEYİM"

Dubai'de tatilde olan Avrupa güzeli Elmas Yılmaz da "Şimdilik iyiyim, ancak endişe içindeyim. Havalimanı kapalı, ülkeme dönemiyorum" dedi.