İvana Sert’ten dikkat çeken evlilik açıklaması! Özcan Deniz’in sözlerine sert yanıt…

İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. İlişkiler hakkında konuşan İvana Sert, "İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Evlilikte maddi bir beklenti de çıkar da olmaması gerekir. Evlilik sözleşmesine de karşıyım. Önemli olan aşk" dedi.
İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.
İlişkiler hakkında konuşan Sert, "İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil.
Evlilikte maddi bir beklenti de çıkar da olmaması gerekir. Evlilik sözleşmesine de karşıyım. Önemli olan aşk" dedi
İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.
Kuaför çıkışı gazetecilere poz veren Sert, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor" şeklindeki açıklamasına katılmadığını söyledi.