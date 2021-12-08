Trend Galeri Trend Magazin İvana Sert’ten dikkat çeken evlilik açıklaması! Özcan Deniz’in sözlerine sert yanıt…

İvana Sert’ten dikkat çeken evlilik açıklaması! Özcan Deniz’in sözlerine sert yanıt…

İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. İlişkiler hakkında konuşan İvana Sert, "İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Evlilikte maddi bir beklenti de çıkar da olmaması gerekir. Evlilik sözleşmesine de karşıyım. Önemli olan aşk" dedi.

EVREN ABDULLAHOĞLU Trend Magazin
Giriş Tarihi: 08.12.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 07:08
İvana Sert’ten dikkat çeken evlilik açıklaması! Özcan Deniz’in sözlerine sert yanıt…

İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

İvana Sert’ten dikkat çeken evlilik açıklaması! Özcan Deniz’in sözlerine sert yanıt…

İlişkiler hakkında konuşan Sert, "İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil.

İvana Sert’ten dikkat çeken evlilik açıklaması! Özcan Deniz’in sözlerine sert yanıt…

Evlilikte maddi bir beklenti de çıkar da olmaması gerekir. Evlilik sözleşmesine de karşıyım. Önemli olan aşk" dedi

İvana Sert’ten dikkat çeken evlilik açıklaması! Özcan Deniz’in sözlerine sert yanıt…

İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.

İvana Sert’ten dikkat çeken evlilik açıklaması! Özcan Deniz’in sözlerine sert yanıt…

Kuaför çıkışı gazetecilere poz veren Sert, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor" şeklindeki açıklamasına katılmadığını söyledi.

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