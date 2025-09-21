Trend
Japonya prensesi Akiko Mikasa’dan övgü dolu ziyaret: Üç kuşak Türkiye dostluğu! "Türkiye bizim için çok özel"
Ülkemize geldiğinden beri bir sürü diplomatik faaliyetlerde bulunuyor Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa... Anıtkabir başta olmak üzere antik kentleri gezen, Türk bayrağı desenli oje tasarımıyla gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Prensesin yakın zamandaki duraklarından biri de Türkiye İş Bankası ev sahipliğinde düzenlenen konferans oldu.
Giriş Tarihi: 21.09.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:01