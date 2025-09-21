Japonya prensesi Akiko Mikasa’dan övgü dolu ziyaret: Üç kuşak Türkiye dostluğu! "Türkiye bizim için çok özel"

"2 ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU NESİLLERE AKTARACAĞIM"

Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bu bağ, sadece bir aile hikâyesi değil Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü. Ben de ailemden devraldığım bu sorumluluğu, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılması için sürdüreceğim' diyerek bu dostluğun geleceğe taşınmasındaki samimiyetini dile getirdi.