Trend Galeri Trend Magazin Javier Bardem Oscar gecesinden dünyaya damga vurdu: "Yalanla çıkarılmış bir savaşın ortasındayız"

Hollywood'un kalbi önceki gece Los Angeles Dolby Theatre'da attı. 98. Oscar Ödül Töreni, sinema dünyasının en büyük gecelerinden biri olarak sadece ödülleriyle değil, kulis dedikoduları, şaşırtan konuşmaları, çıkışları ve bol esprili konuşmalarıyla hafızalara kazındı. Ayrıca geceye bir diğer damga vuran konu ise Türk lezzetleri oldu! İşte detaylar...

SİNAN ÖZEDİNCİK
Giriş Tarihi: 17.03.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 06:24
98. Oscar Ödül Törenine damga vuran film, hiç kuşkusuz Paul Thomas Anderson imzalı 'One Battle After Another' oldu. Film hem En İyi Film hem de En İyi Yönetmen dahil birçok ödülü toplayarak geceyi adeta küçük bir zafer turuna çevirdi.

BARDEM'DEN GAZZE VE İRAN ÇIKIŞI!

Oscar gecesi yalnızca ödüllerle değil, verilen mesajlarla da konuşuldu. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise sahneye çıkan Javier Bardem'in yaptığı kısa ama güçlü konuşma oldu. Bardem, konuşmasının bir bölümünde dünyada süren savaşlara değinerek "Sanatın görevi sadece eğlendirmek değil, insanlığı hatırlatmaktır" dedi. Ardından Filistin'e özgürlük istedi, İran savaşına tepki gösterdi.

"SEN OLMASAYDIN..."

Salonun en çok alkış alan anlarından biri ise Michael B. Jordan'ın sahneye çıktığı an oldu. Sinners filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Jordan, konuşmasına "Bu hayalin peşinden koşan küçük bir çocuğun hikâyesi" diyerek başladı. Ardından yönetmen Ryan Coogler'a dönüp "Sen olmasaydın bu yolculuk olmazdı" dedi. Bu salondaki birçok oyuncunun gözlerinin dolmasına neden oldu.

Gecenin sürprizlerinden biri de Jessie Buckley oldu. Hamnet filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Buckley, sahnede oldukça samimi bir konuşma yaptı. "Bu ödül aslında bütün hayal kuran kız çocuklarına" demesi büyük alkış aldı.

Gecenin en eğlenceli anı ise kesinlikle Amy Madigan'ın konuşmasıydı. Weapons filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan usta oyuncu sahneye çıkar çıkmaz karakterine gönderme yapan küçük bir "kötü kahkahası" attı. Ardından da "Konuşmamı duşta bacaklarımı tıraş ederken hazırladım" deyince salon kahkahaya boğuldu. Üstelik teşekkür listesine "tüm köpekleri" de ekleyince geceye damga vuran Oscar esprilerinden biri ortaya çıktı.

Oscar gecesinin en dikkat çeken sürprizlerinden biri, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Sean Penn'in törene katılmaması oldu. Usta oyuncu, ödülünü üçüncü kez kazanmasına rağmen gelmedi.


RESMİ DAVETTEKİ TÜRK ZARAFETİ
Hollywood'un en ihtişamlı gecesi yalnızca kırmızı halıdaki yıldızlarla değil, o yıldızların oturduğu sofralarla da konuşuluyor. İşte o sofraların ardında bu yıl dikkat çeken bir Türk markası vardı; Karaca. Dünyanın en prestijli ödül töreninin resmi davet yemeğinde bu Türk markası, üst üste üçüncü kez yer alarak adeta Hollywood'un yıldızlarıyla aynı masaya oturdu.

Gecenin menüsü ise yine efsanevi şef Wolfgang Puck imzasını taşıyordu. 1995'ten bu yana Oscar gecesinin davet yemeklerini hazırlayan Puck'ın özel lezzetleri, Karaca'nın seçkin yemek takımlarıyla servis edildi.

Bu yılın en dikkat çeken yeniliği ise markanın ilk kez Hollywood sofralarına taşıdığı 316+ serisi çatal, kaşık ve bıçak seti oldu. Böylece gecede sadece yıldızlar değil, sofranın detayları da konuşuldu. Puck'ın hazırladığı özel menü, Karaca'nın zarif porselenleri ve yeni nesil çatal-bıçak takımlarıyla servis edilince ortaya adeta bir "Hollywood sofrası" çıktı. Ünlü şef Wolfgang Puck da markaya olan hayranlığını gizlemedi. "En iyi yemek en iyi tabakları hak eder" diyen Puck, mükemmel bir yemeğin doğru sunumla anlam kazandığını vurguladı.

Türkiye ile güçlü bağları olduğunu sık sık dile getiren ve kendisini esprili bir şekilde "Yarı Türk" olarak tanıtan ünlü şef, bu Türk markasının ürünlerini sadece bu özel davette değil kendi restoranlarında da kullandığını söyleyerek markaya olan güvenini ortaya koydu. 1973 yılında İstanbul'da kurulan Karaca'nın hikayesi ise artık sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bugün 43 ülkede iki binden fazla satış noktasına ulaşan marka, tasarım gücü ve yenilikçi ürünleriyle global sahnede adından söz ettiriyor.

KIYMALI PİDE VE BAKLAVA SERVİSİ
Gecenin en konuşulan detaylarından biri de menüdeki Türk lezzetleri oldu. 32 yılı aşkın süredir ödül gecesi ve partisinde Oscar'ın da yemeklerini Wolfgang Puck hazırlıyor. Puck bu yıl davet yemeğinde konuklara sürpriz olarak iki özel Türk tadı sunuldu; yumurtalı kıymalı Türk pidesi ve Antep fıstıklı baklava. Hollywood'un ünlü oyuncuları ve aktrisleri, kırmızı halıdan sonra bu lezzetleri tadarken özellikle baklavaya büyük ilgi gösterdi. En dikkat çekici detaylardan biri de gelecek yılın sofralarına dair verilen söz oldu.

Davet yemeğinin efsanevi şefi Puck, gecede Karaca'nın ürünlerini incelerken Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı ünlü şefi Fatih Tutak'ın imzasını taşıyan Tutak Türk serisi tabaklara özel ilgi gösterdi. Türk mutfağının modern yorumunu dünyaya taşıyan bu özel seri, Puck'ın da dikkatinden kaçmadı.

Tabakları uzun uzun inceleyen ünlü şefin tasarım ve sunum estetiğine hayran kaldığı konuşuluyor. Oscar gecesinin ardından kulislerde yayılan bilgiye göre Wolfgang Puck, 2027'de düzenlenecek törende davet yemeğinde Fatih Tutak'ın tasarladığı Tutak Türk serisi tabakları kullanmaya söz verdi. Eğer planlar gerçekleşirse, gelecek yıl Hollywood'un en görkemli gecesinde yıldızların sofralarında bu kez Türk mutfağının ilham verdiği özel tabaklar yer alacak. Böylece Oscar sofralarında bir Türk markasından sonra bir Türk şefin tasarım dokunuşu da sahneye çıkmış olacak.