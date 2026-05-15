Jess Molho ve Bekir Aksoy’dan dikkat çeken sözler: Periler 2026’ya geldiği için ışın mı atacaklar?

DOKTORLAR'IN VE TÜRK MALI'NIN İKİNCİ VERSİYONLARI TUTMADI, İLK KADROYU GÖZ ARIYOR

-Sihirli Annem dizi olarak devam etse nasıl olur sizce? Gerçi bir ara denendi fakat kadro farklılığından dolayı tutmadı diye düşünüyorum…

J.M.: Yani ona yorum yapamam. Orada da çok ciddi bir emek vardı. Çok da sevdiğim arkadaşlarım vardı oyuncu kadrosunda. Ama şöyle bir durum var. Bu işin mimarı Gamze Özer'di. Arzu Yurtseven de o bayrağı çok güzel devam ettirdi. Bu senaryolarda hala Gamze'nin parmağı var. Bildiğim kadarıyla bu senaryolar onun zaten bıraktığı miraslardı. Onun için belki o ayırım ondan olmuş olabilir diyeyim. Bir de tabii Nevra'sız (Serezli) falan olmaz. İnci'siz (Türkay) falan olmaz yani. Hani bensiz olur diyeyim tamam, eyvallah. Ama Gül (Onat) abla, Ayşen (İnci) abla falan onların olması lazım yani.