Jessica May Türk vatandaşı olmak istiyor ama… Güzel oyuncudan sürpriz çıkış!

2018 yılında dünyaevine girdiği Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı oyuncu Jessica May, dört yıldır devam eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı süreci hakkında konuştu. Güzel oyuncu Jessica May, "Kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde 'Türk vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Baş başa alışverişe çıktıklarını belirten çift, ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Takvim'in haberine göre; Yeni bir film çektiklerini ve yakın zamanda vizyona gireceğini belirten oyuncu, "Televizyon için görüştüğümüz projeler var ama henüz netlik kazanmış değil. Onun dışında mini bir dizi çektik, yüksek ihtimal dijitalde yayınlanacak" dedi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY" Sık sık memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, "Henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamadım ne yazık ki. İnsanlar 'Türk vatandaşı olmak' kolay diye bir dedikodu çıkarmış, yok öyle bir şey. Dört yıldır başvurum devam ediyor" şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu, "Kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde 'Türk vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.