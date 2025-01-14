Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

Dünyaca ünlü sanatçı Jessica Simpson cephesinden gelen haber üzdü. 10 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRMA KARARI ALDILAR Yaklaşık 10 yıldır evliliklerini sürdüren Jessica Simpson ve Eric Johnson, 10 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULADI People'a açıklama yapan çift, ayrılık iddialarını doğruladı. 'ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR...' Çift yaptığı açıklamada, 'Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bu süreci atlatırken şu anda mahremiyete değer veriyoruz' diye konuştu. AYRILIK İDDİALARINI KUVVETLENDİREN HAMLE! NFL oyuncusu eşi Eric Johnson, kasım ayında elinde yüzüğü olmadan görüntülenince ayrılık iddiaları kuvvetlenmişti. Bu karenin ardından iddialar kuvvetlendirmişti! ÜÇ ÇOCUKLARI VAR! Simpson ve Johnson, dört yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2014 yılında dünyaevine girmişlerdi. Ünlü çiftin, 12, 11 ve 5 yaşında çocukları bulunuyor. 'EVLİLİĞİMİZDE ACI VERİCİ BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUZ' Ayrıca Jessica Simpson bir açıklama daha yaparak, 'Eric ve ben ayrı yaşıyoruz ve evliliğimizde acı verici bir durumla karşılaşıyoruz' ifadelerini kullandı. Simpson daha önce 2002-2005 yılları arasında Nick Lachey ile evliydi . Ünlü aktör Hugh Jackman, 27 yıldır kendisi gibi oyuncu eşi Deborra Lee Furness ile evliydi... Ünlü oyuncu bu evliliğinde sık sık ne kadar mutlu olduğunu dile getiriyordu. FARKLI BİR GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Ancak ünlü çiftin ilişkilerinde çok farklı bir gerçek ortaya çıktı. YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI Ünlü aktörün eşinden ayrılınca büyük üzüntü yaşayacağı düşünülürken Jackman yeni bir aşka yelken açtı. YASAK AŞK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI Hatta Jackman'in evliyken meslektaşı ve tiyatro oyunlarıyla ünlenen Sutton Foster'la aşk yaşadığı iddia edildi. HERKES YAKIN ARKADAŞ OLARAK BİLİYORDU Hugh Jackman ve Sutton Foster'ın ikisi de evliyken aşk yaşadığı ve yakın arkadaş olarak etkinliğe katılarak birbirlerine eşlik ediyordu. SAMİMİ POZLARI AŞKTANMIŞ Sutton Foster ve Hugh Jackman birkaç yıl önce Broadway'de 'The Music Man' müzikalinde birlikte başrol oynamış, oyun sahnelendiği süreçte de hem birlikte bolca vakit geçirmiş hem de sık sık yan yana samimi pozlar vermişti. AŞKLARI BELGELENDİ Ünlü çift ilk kez aşklarını ortaya çıkardı. İLK KEZ EL ELE POZ VERDİLER Çift, geçtiğimiz gün birlikte yemek yedi ve gizlenmedi. EVLİYKEN YASAK AŞKTAN HABERİ VARMIŞ Ünlü aktörün eski eşi ise aşkın belgelenmesinden sonra sessiz kalmayı tercih etti. Öte yandan Deborra Lee Furness'ın kocası Hugh Jackman'ın yaşadığı bu yasak aşktan çoktan haberi olduğu, evliliğin de bu sebepten bittiği konuşuldu.