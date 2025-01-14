Trend Galeri Trend Magazin Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson'dan gelen haber sevenlerini üzdü. 10 yıllık evlilikleri olan Jessica Simpson ve Eric Johnson, ayrılık kararı aldı. Ünlü çift ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:06
Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

Dünyaca ünlü sanatçı Jessica Simpson cephesinden gelen haber üzdü.

Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

10 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRMA KARARI ALDILAR

Yaklaşık 10 yıldır evliliklerini sürdüren Jessica Simpson ve Eric Johnson, 10 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULADI

People'a açıklama yapan çift, ayrılık iddialarını doğruladı.

Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

"ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR..."

Çift yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bu süreci atlatırken şu anda mahremiyete değer veriyoruz" diye konuştu.

Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

AYRILIK İDDİALARINI KUVVETLENDİREN HAMLE!

NFL oyuncusu eşi Eric Johnson, kasım ayında elinde yüzüğü olmadan görüntülenince ayrılık iddiaları kuvvetlenmişti. Bu karenin ardından iddialar kuvvetlendirmişti!

SON DAKİKA SON DAKİKA