Jessica Simpson ve Eric Johnson 10 yıllık evliliklerini sona erdirdi!

"ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR..."

Çift yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bu süreci atlatırken şu anda mahremiyete değer veriyoruz" diye konuştu.