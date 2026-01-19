Trend Galeri Trend Magazin Joy Awards’ta samimi anlar: Tuba Büyüküstün sosyal medyanın gündemine oturdu! Sunucuya Türkçe öğretti...

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards kırmızı halısında hem şıklığı hem de espirili tavırlarıyla dikkat çekti. Kırmızı halıda spikere Türkçe öğreten güzel oyuncu o anlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 07:28
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen, Orta Doğu'nun en prestijli kültür ve eğlence etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Joy Awards ödül törenine, Türkiye'den ünlü yağdı.

Törene katılanlar arasında Meryem Uzerli, Hande Erçel, Pınar Deniz, Büşra Develi ve Tuba Büyüküstün de vardı.

TÜRKÇE KELİME ÖĞRETTİ!
Kırmızı halı röportajında Tuba Büyüküstün, spikerin kendisine soru sormaya başlamadan önceki bir sözü karşısında şaşkınlık yaşadı.

Spiker, "Bana biraz Arapça öğretmen gerekiyor" dedi. Büyüküstün, hemen "Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?" diyerek karşılık verdi.

Bu soru karşısında evet yanıtını veren spikere, Büyüküstün, 'samimiyet' kelimesini öğretti.

HAYRANLARI UZERLİ'NİN ETRAFINI SARDI
Meryem Uzerli, hem törende hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Oyuncu tören alanına gelişinde hayranları aracının etrafını sardı.