Joy Awards’ta samimi anlar: Tuba Büyüküstün sosyal medyanın gündemine oturdu! Sunucuya Türkçe öğretti...

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards kırmızı halısında hem şıklığı hem de espirili tavırlarıyla dikkat çekti. Kırmızı halıda spikere Türkçe öğreten güzel oyuncu o anlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 07:28