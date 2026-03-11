Justin Bieber mutlu evliliğinin sırrını verdi! "Her 20 dakikada bir..."

SÜRPRİZ Mİ, PLANLI MI? HAILEY BIEBER'IN ANNELİK YOLCULUĞU

Haberin detaylarına göre, Hailey Bieber için bu hamilelik hem çok beklenen hem de getirdiği duygular açısından "sürpriz" bir yolculuk oldu. Kariyerinin zirvesindeyken ve kendi kozmetik markası Rhode ile büyük başarılar elde ederken gelen bu haber, onun hayatındaki öncelikleri tamamen değiştirdi.