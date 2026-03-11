Trend Galeri Trend Magazin Justin Bieber mutlu evliliğinin sırrını verdi! "Her 20 dakikada bir..."

Justin Bieber mutlu evliliğinin sırrını verdi! "Her 20 dakikada bir..."

Büyük bir aşkla evlenen Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, evliliklerini oğulları Jack Blues'un doğumuyla taçlandırdı. Uzun süredir mutlu birliktelikleriyle gündemde olan Bieber çifti, ilişkilerinin sırrına dair samimi açıklamalarda bulundu. Justin Bieber ise yaptığı açıklamada, mutlu evliliklerinin sırrını verdi.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 13:26 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 13:39
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, büyük bir aşkla 2018 yılında dünyaevine girdi.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, evliliklerini oğulları Jack Blues ile taçlandırdı.

Uzun süredir uyumlu evlilikleriyle dikkat çeken ikiliden Justin Bieber, ilişkilerinin nasıl ayakta kaldığına dair samimi bir açıklama yaptı ve mutlu evliliklerinin sırrını paylaştı.

"Evlilik kolay. Sadece her 20 dakikada bir özür dilemeniz yeterli" sözleriyle evliliğinin sırrını verdi.

SÜRPRİZ Mİ, PLANLI MI? HAILEY BIEBER'IN ANNELİK YOLCULUĞU

Haberin detaylarına göre, Hailey Bieber için bu hamilelik hem çok beklenen hem de getirdiği duygular açısından "sürpriz" bir yolculuk oldu. Kariyerinin zirvesindeyken ve kendi kozmetik markası Rhode ile büyük başarılar elde ederken gelen bu haber, onun hayatındaki öncelikleri tamamen değiştirdi.

"SÜRPRİZ" HAMİLELİĞİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden biri olan Hailey Bieber ve Justin Bieber, geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Jack Blues Bieber'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ancak Hailey Bieber'ın hamilelik süreci, sadece bir bebek müjdesi değil, aynı zamanda aylarca süren büyük bir gizem hikayesiydi. Ünlü model, verdiği son röportajda "sürpriz" hamileliğinin perde arkasını ve bu süreci neden dünyadan sakladığını tüm samimiyetiyle anlattı.

Pek çok ünlü ismin aksine, hamileliğini ilk günden itibaren bir reklam malzemesi haline getirmek istemeyen Bieber, karnı iyice belirginleşene kadar geniş kıyafetler ve stratejik pozlarla bu sırrı saklamayı başardı. Güzel model, "Kendi gerçekliğimi kimsenin müdahalesi olmadan yaşamak istedim," diyerek bu süreçteki duygusal disiplinini vurguladı.

ALTI AY BOYUNCA SAKLANAN BÜYÜK SIR: "HUZUR İSTİYORDUM"

Hailey Bieber'ın hamileliği açıklandığında, genç yıldızın aslında altı aylık hamile olduğu ortaya çıkmış ve bu durum hayranları arasında şaşkınlık yaratmıştı. Hailey, bu kadar uzun süre sessiz kalmasının nedenini "özel anlarını koruma isteği" olarak açıklıyor.

Justin Bieber ile olan evliliğinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Hailey, anne olmanın kendisini daha güçlü ve odaklanmış hissettirdiğini ifade ediyor. Sosyal medyadaki yoğun baskıya rağmen, bu süreci kendi kurallarıyla yönetmesi ise Google Keşfet listelerinde en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

HAİLEY BİEBER'IN HAMİLELİK DÖNEMİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Ünlü modelin hamileliği boyunca dikkat çeken ve hayranları tarafından en çok merak edilen detayları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hamilelik Stili: Karnını gizlemek için tercih ettiği oversize ceketler ve sonrasında paylaştığı cesur hamilelik çekimleri moda dünyasında trend oldu.
  • Rhode Etkisi: Hamilelik sürecinde cilt bakım markasına odaklanmaya devam etti ve "hamilelik ışıltısını" ürünleriyle harmanladı.
  • Justin Bieber'ın Desteği: Justin'in bu süreçte kendisine en büyük duygusal desteği veren kişi olduğunu ve aralarındaki bağın hiç olmadığı kadar güçlendiğini belirtti.
  • Beslenme ve Aşerme: Hailey, bu dönemde özellikle turşu ve yumurta salatası gibi ilginç kombinasyonlara aşerdiğini esprili bir dille paylaştı.

SOSYAL MEDYA BASKISI VE AKIL SAĞLIĞI

Hailey Bieber, hamileliğini neden geç açıkladığına dair bir diğer önemli noktanın ise sosyal medya zorbalığı olduğunu gizlemedi.

Sürekli olarak dış görünüşü ve evliliği hakkında yorum yapılan bir ortamda, bebeğini bu negatif enerjiden korumak istediğini belirtti.

"İnsanların ne diyeceğini düşünmeden, sadece bebeğime ve kendime odaklanmak istedim," diyen yıldız, modern çağda ünlü bir anne olmanın zorluklarına da ışık tuttu.

SONUÇ: BIEBER AİLESİ İÇİN YENİ BİR DEVİR

Şu an Jack Blues ile günlerini geçiren Hailey Bieber, anneliğin kendisine sabretmeyi ve anın tadını çıkarmayı öğrettiğini söylüyor.

Justin Bieber ile olan uyumu ve bebek heyecanıyla magazin gündeminden düşmeyen çift, önümüzdeki günlerde de ebeveynlik serüvenleriyle adlarından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.