Justin Bieber'ın son hali sevenlerini endişelendirdi! "Yardıma ihtiyacı var"

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılında evlenen model Hailey Baldwin, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini duyurmuştu. Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber çifti ağustos ayında bebeklerini kucağına aldı. Gözde ikili çocuklarına 'Jack Blues' ismini verdi. 'SENİNLE HER YERE GİDERİM BEBEĞİM' Ancak çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birbirini sosyal medya üzerinden takipten çıkaran çift, boşanma iddialarını yalanladı. Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile boşanacaklarına dair iddialara son verdi. Ünlü şarkıcı, eşinin bir pozunu paylaşarak 'Seninle her yere giderim bebeğim. Mutlu yıllar' notunu düştü. Özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiren 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcının uzun süredir yorgun ve moralsiz görüntülenmesi takipçilerini endişelendirmişti. 'YARDIMA İHTİYACI VAR' Önceki gün sosyal medyada canlı yayın açan ve yeni çalışmalarıyla ilgili şarkılar çalan Bieber'ın oldukça zayıfladığı görüldü. Hayranları, 'Artık Justin'in yardıma ihtiyacı var' yorumları yaptı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Hailey Bieber, W Magazin'e verdiği röportajda; 'Muhtemelen hamileliğimin sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim' demişti. 'SADECE İKİMİZİN OLDUĞU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIYORUM' 'MUTLULUĞUMUZA İNANMAK İSTEMİYORLAR'