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Justin Bieber'ın son hali sevenlerini endişelendirdi! "Yardıma ihtiyacı var"

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, hayranlarını bir kez daha şoke etti. Bieber'ın son görüntüsü "yardıma ihtiyacı var" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 07:55
Justin Bieber’ın son hali sevenlerini endişelendirdi! Yardıma ihtiyacı var

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılında evlenen model Hailey Baldwin, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini duyurmuştu.

Justin Bieber’ın son hali sevenlerini endişelendirdi! Yardıma ihtiyacı var

Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber çifti ağustos ayında bebeklerini kucağına aldı. Gözde ikili çocuklarına 'Jack Blues' ismini verdi.

Justin Bieber’ın son hali sevenlerini endişelendirdi! Yardıma ihtiyacı var

"SENİNLE HER YERE GİDERİM BEBEĞİM"

Ancak çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birbirini sosyal medya üzerinden takipten çıkaran çift, boşanma iddialarını yalanladı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile boşanacaklarına dair iddialara son verdi. Ünlü şarkıcı, eşinin bir pozunu paylaşarak 'Seninle her yere giderim bebeğim. Mutlu yıllar' notunu düştü.

Justin Bieber’ın son hali sevenlerini endişelendirdi! Yardıma ihtiyacı var

Özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiren 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcının uzun süredir yorgun ve moralsiz görüntülenmesi takipçilerini endişelendirmişti.

Justin Bieber’ın son hali sevenlerini endişelendirdi! Yardıma ihtiyacı var

"YARDIMA İHTİYACI VAR"

Önceki gün sosyal medyada canlı yayın açan ve yeni çalışmalarıyla ilgili şarkılar çalan Bieber'ın oldukça zayıfladığı görüldü. Hayranları, "Artık Justin'in yardıma ihtiyacı var" yorumları yaptı.