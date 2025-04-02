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Justin Bieber'ın son hali sevenlerini endişelendirdi! "Yardıma ihtiyacı var"

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, hayranlarını bir kez daha şoke etti. Bieber'ın son görüntüsü "yardıma ihtiyacı var" yorumlarını da beraberinde getirdi.