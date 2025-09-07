Trend
Justin Bieber'la takipleşmeye başlamıştı! Aleyna Tilki detayları ilk kez açıkladı: "Şarkımı beğendi"
Küçük yaşta adım attığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Aleyna Tilki'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'la takipleşmesi gündem olmuştu. "Justin şarkımı beğendi" diyen Tilki, olayın arkasındaki detayları ilk kez açıklayarak dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.09.2025 09:17