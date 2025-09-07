Trend Galeri Trend Magazin Justin Bieber'la takipleşmeye başlamıştı! Aleyna Tilki detayları ilk kez açıkladı: "Şarkımı beğendi"

Justin Bieber'la takipleşmeye başlamıştı! Aleyna Tilki detayları ilk kez açıkladı: "Şarkımı beğendi"

Küçük yaşta adım attığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Aleyna Tilki'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'la takipleşmesi gündem olmuştu. "Justin şarkımı beğendi" diyen Tilki, olayın arkasındaki detayları ilk kez açıklayarak dikkat çekti.

Müzik kariyerine henüz 16 yaşındayken "Cevapsız Çınlama" adlı şarkısıyla başlayan Aleyna Tilki, zamanla adından söz ettirmeyi başardı.

Zaman zaman kıyafeti ve açıklamalarıyla gündeme gelen Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyordu.

Genç şarkıcı son olarak farklı bir konuyla gündeme geldi.

"JUSTIN BANA YÜRÜDÜ" DEMİŞTİ!

Yıllar önce bir bir programa konuk olan Alena Tilki, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'la yaşanan bir hikayesini anlatmıştı. Tilki, Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisiyle konuşmak istediğini iddia ederek, "Justin Bieber, evlenmeden önce, The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Sufle yemek için gittim. Yaşım tutmadığı için bara oturmama izin vermediler. En azından bekleyene kadar orada oturmak istedim. Sonra yanımda bir çocuk geldi. Ben de işte, "Bu ne yapıyor, burada işsiz falan" dedim. Çocuk garsona, "Biraz beklesin burada sıkıntı yok" falan dedi. Ben de "Bu kim? Mekanın sahibinin oğlu falan mı?" dedim içimden.

Sürekli kulağıma gelip, bir şeyler söylüyor. Ben de "Sürekli kulağıma bir şey söyleme. Çünkü ben çok ünlüyüm kendi ülkemde" dedim. O da "Tamam o zaman" dedi. "Ben sana masa ayarlıyorum, orada takıl" dedi. Sonra ben çok üzüldüm. Termosta bir kahve istedim teşekkür için. "Artık gitmem lazım" dedi. İki tane kadın bir anda fırladı masadan ve çocukla fotoğraf çekildiler. Garsona dönüp dedim ki, "O kimdi tam olarak?" Garson dedi ki; "Justin Bieber." Ben orada şok oldum." demişti.

KARŞILIKLI TAKİBE BAŞLADILAR!

Aleyna Tilki, bu hikayesini anlattıktan yıllar sonra Justin Bieber'la takipleşmeye başlamıştı.

Karşılıklı olarak birbirlerini takip eden Bieber ve Tilki, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

İkilinin, sürpriz bir şekilde karşılıklı takip yapmasının sebebi ise merak konusu olmuştu.

İLK KEZ AÇIKLADI!
Son olarak Aleyna Tilki katıldığı bir YouTube programında Justin Bieber'la nasıl takipleştiğini anlattı.

"ŞARKIMI BEĞENDİ"
Tilki konu hakkında şu şekilde konuştu: "Justin çok iyi hissetmiyormuş. 'Kırlar' şarkımı ona göndermeye karar verdim. Şarkıyı beğendi ve beni takip etti."

Tilki açıklamasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan Aleyna Tilki, geçen aylarda bir dergiye söportaj vermişti.

Röportajında, genç yaşta şöhret olmanın zorluklarına değinen Tilki, "Küçük yaşta yetişkin gibi davranmak ve yaşamak zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Bir dergiye poz veren sanatçı, hem sözleri hem de çekimlerdeki performansıyla beğeni toplamıştı.

Bir süredir yeni şarkısı üzerinde çalıştığını duyuran Aleyna Tilki, "Bekleyenim" adlı parçasını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının yayınlanmasının ardından Tilki, bu kez de klip çekimleri için kamera karşısına geçmişti.

İŞTE O POZ!

Ancak, sanatçının yeni şarkısı kadar, klip çekimlerinde giydiği gri bikini ve vücudunu tamamen griye boyadığı görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bu cesur tarzıyla dikkat çeken Tilki, hayranlarının ve takipçilerinin yoğun ilgisini topladı. "Abla ne yaptın? Korktum.", "Akşam akşam bu ne?!" gibi yorumlar almıştı.

Yeni albüm hazırlıklarına hız veren Aleyna Tilki, hem müzik çalışmaları hem de tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sanatçının son paylaşımları, özellikle sosyal medyada geniş bir kitle tarafından konuşulurken, Tilki'nin yeni projeleri merakla bekleniyor. Müzik dünyasında yenilikçi adımlar atmaya devam eden genç yıldız, hem şarkıları hem de imajıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Aleyna Tilki son dönemdeki çalışmalarıyla değil aynı zamanda bir moda seçimleriyle de ilginç bulunuyor. Sanatçının yeni şarkısı ve klip çekimlerindeki tarzı, müzikseverlerin yanı sıra moda dünyasının da ilgisini çekti.

Tilki'nin bu cesur ve yenilikçi adımları, gelecekteki projeleri için de merak uyandırıyor. Genç yaşına rağmen adından sıklıkla söz ettiren Aleyna Tilki, müzik dünyasında kendine bir yer edinmeye devam ediyor.