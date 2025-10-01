Trend
Juventus'un 'yıldızı' sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Futbolcu Kenan Yıldız model aşkıyla gecelerde yakalandı...
Juventus ve Milli Takım'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren genç futbolcu Kenan Yıldız, bu kez futboluyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız oyuncu, ilk kez model sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıdı!
Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:52