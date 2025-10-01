Trend Galeri Trend Magazin Juventus'un 'yıldızı' sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Futbolcu Kenan Yıldız model aşkıyla gecelerde yakalandı...

Juventus'un 'yıldızı' sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Futbolcu Kenan Yıldız model aşkıyla gecelerde yakalandı...

Juventus ve Milli Takım'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren genç futbolcu Kenan Yıldız, bu kez futboluyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız oyuncu, ilk kez model sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıdı!

Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:52
Milli takım ve Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki başarılı futbolcu Kenan Yıldız, performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

İş hayatındaki başarısıyla spor gündeminde sıkça yer alan yıldız futbolcu, bu sefer magazin dünyasında yerini aldı.

Özel hayatını kameralardan uzak yaşan Kenan Yıldız'ın Avustralyalı bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Başarılı futbolcunun adı Natalia Shadle ile anılmaya başlanırken, sürpriz aşkı güçlendiren iddialardan biri de uygulamadaki şarkı çalma listesi olmuştu.

Juventus'un genç yıldızı, kullandığı 'K1' takma ismiyle oluşturduğu müzik çalma listesi takipçilerin gözünden kaçmamıştı.

Aynı zamanda Natalia Shadle'in milli oyuncunun evinden 'TikTok' videosu da paylaştığı söylentiler arasında yer almıştı.

EL ELE YAKALANDILAR!

Son olarak başarılı futbolcu Kenan Yıldız, sevgilisi Natalia Shadle ile birlikte ilk kez görüntülendi.

Genç futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da sevgilisiyle böyle görüntülendi | Video

İtalya'da el ele yürürken bir kameranın objektifine takılan çifte kumrular samimi halleriyle dikkat çekti.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ...

Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın sevgilisi de sosyal medyada ses getirdi.

Ünlü futbolcunun sevgilisi güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Brezilya'da modellik yapan Carolaine Freitas ve Anderson Talisca, 2021 yılında ilişki yaşamaya başladı.

Ünlü model, güzelliğiyle ve fiziğiyle takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

İlişkileriyle yabancı basında oldukça merak uyandıran çift, yaptığı paylaşımlarla da oldukça beğeniliyor.

Carolaine Freitas, Fenerbahçe forması giyip kendi Instagram hesabında paylaşması, sarı lacivertli taraftarlıların beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, 2021 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada ilgi gören çift, 2022 yılında ilk çocukları Can'ı kucaklarına almıştı.

2024 yılında da ikinci kez anne baba olan çift, Ata adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Milliyet'in yaptığı habere göre, futbol camiasının sevilen ismi İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, yürüyüş yaptıkları sırada gazetecilerle ayak üstü sohbet etmişti. Kahveci'nin muhabirin sorduğu "Hobileriniz var mı?" sorusuna verdiği cevap ile gündem olmuştu.

"EŞİMLE YAPTIĞIM..."

Fenerbahçe'nin yıldızı kendisine yöneltilen soruya "Hobileriniz var mı?" sorusuna, " "Eşimle yaptığım her şeyi seviyorum" şeklinde cevaplamıştı.

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ