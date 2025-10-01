Juventus’un ’yıldızı’ sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Futbolcu Kenan Yıldız model aşkıyla gecelerde yakalandı...

Milliyet'in yaptığı habere göre, futbol camiasının sevilen ismi İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, yürüyüş yaptıkları sırada gazetecilerle ayak üstü sohbet etmişti. Kahveci'nin muhabirin sorduğu "Hobileriniz var mı?" sorusuna verdiği cevap ile gündem olmuştu.