Kadına yönelik şiddetle mücadeleye atv ekranlarından destek

Bugün ATV ekranlarında Müge Anlı ve Esra Erol, seyircilerine önemli mesajlar vererek dikkatleri üzerlerine çekti. MÜGE ANLI: 'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ' Müge Anlı, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, ekonomik ve sosyolojik pek çok biçimde yaşandığını vurguladı. Anlı, 'Kadına yönelik şiddetin çok çeşidi var. Bazen bir söz, bazen ekonomik baskı... Ne yazık ki en ağır sonuçlarını hep birlikte görüyoruz.' Anlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından başlatılan 'İşareti Fark Et' kampanyasına dikkat çekerek, hazırlanan farkındalık videosunun toplum için önemli bir adım olduğunu belirtti: Müge Anlı'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı! 'HEP BİRLİKTE BU FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ' 'Bakanlığımız tarafından 'İşareti Fark Et' sloganıyla son derece anlamlı bir kampanya başlatıldı. Hep birlikte bu farkındalığı artırmalıyız.' ESRA EROL: 'BEN VE EKİBİM HER ZAMAN YANINIZDAYIZ. YALNIZ DEĞİLSİNİZ!' Esra Erol, şiddetin fiziksel, sosyolojik ya da ekonomik hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, şiddetin görmezden gelindikçe büyüdüğüne dikkat çekti. 'CİDDİYE ALINMALI' Bakanlık tarafından yürütülen 'İşareti Fark Et' projesinin önemine değinen Erol, şiddetin erken işaretlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Erol açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Şiddetin işaretlerini görmezden gelmeyin, önemseyin. Ben ve ekibim her zaman yanınızdayız. Asla yalnız değilsiniz.' Esra Erol'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı