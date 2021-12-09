Trend Galeri Trend Magazin Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı iddiaları magazin gündemine damga vurmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile ayrılacakları yönünde haberler çıkan Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğulu, 'ayrılık' iddiasının hatırlatılması üzerine dedikoduları ti'ye aldı. İşte Kadir Doğulu'nun ihanet sorusuna verdiği olay yanıt…

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:45 PAYLAŞ