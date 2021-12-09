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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı iddiaları magazin gündemine damga vurmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile ayrılacakları yönünde haberler çıkan Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğulu, 'ayrılık' iddiasının hatırlatılması üzerine dedikoduları ti'ye aldı. İşte Kadir Doğulu'nun ihanet sorusuna verdiği olay yanıt

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:45
Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt

'Aşkın Tarifi' dizisinde Serra Arıtürk ile başrol paylaşan Kadir Doğulu'nun rol arkadaşıyla birlikte eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Kadir Doğulu sessizliğini bozdu.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt

Şu sıralar ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, yeni sezon için kolları sıvadı.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt

Senaryo okumalarına başlayan yakışıklı oyuncu 'güzel işer yapacağız' dedi.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt

Posta'nın haberine göre; En son 'Aşkın Tarifi' dizisinde Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun gönlünü Arıtürk'e kaptırdığı iddiaları magazin basınında büyük yankı buldu.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt

KADİR DOĞULU 'ESPRİ' YAPTI
Muhabirlerin 'İhanet iddiaları var' sorusuna cevap veren Doğulu, 'Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım.

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