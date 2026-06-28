Trend
Galeri
Trend Magazin
Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan yürek burkan sözler: "Buna dayanabileceğimi sanmıyorum..."
Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan yürek burkan sözler: "Buna dayanabileceğimi sanmıyorum..."
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın veda töreninde hayat arkadaşı Jülide Kural duygusal açıklamalarıyla yürek burktu. Kural, "Buna dayanabileceğimi sanmıyorum..." diyerek sözlerine şöyle devam etti...
Giriş Tarihi: 28.06.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 14:40