Trend Galeri Trend Magazin Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan yürek burkan sözler: "Buna dayanabileceğimi sanmıyorum..."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan yürek burkan sözler: "Buna dayanabileceğimi sanmıyorum..."

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın veda töreninde hayat arkadaşı Jülide Kural duygusal açıklamalarıyla yürek burktu. Kural, "Buna dayanabileceğimi sanmıyorum..." diyerek sözlerine şöyle devam etti...

Giriş Tarihi: 28.06.2026 13:57 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 14:40
Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olan usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

Bir süredir zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören İnanır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yeşilçam'ın usta isminin vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

HARBİYE'DE ANMA TÖRENİ BAŞLADI

Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı.

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Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

Tören alanına gelen aile üyeleri, dostları ve sevenleri büyük bir hüzünle usta oyuncuya veda etti.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

"BUNA DAYANABİLECEĞİMİ SANMIYORUM..."

Sanat dünyasını, sevenlerini ve derin bir yasa boğan törene, efsane aktörün hayat arkadaşı Jülide Kural'ın kürsüden yaptığı o konuşma damga vurdu. Jülide Kural kelimelerin yükünü taşımakta zorlanarak içindeki büyük sızıyı şu sözlerle aktardı:

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

"Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini sanmıyorum. Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Haksızlık karşısındaki öfkesini, sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasını. Yolsuzluk, adaletsizlik karşısında şahlanan vicdanını. Aslında kısacası onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz. Belki de hayatı boyunca en büyük heyecanı olan sinemada kendi aktörlüğünü inşa ederken, dönüp dolaşıp başvurduğu yerdir kalbi, sezgileri, en önemlisi hayata merakla bakabilme cesareti. Bir aktörün sevdiği mesleğini nasıl inşa ettiğini izlemek benim için çok özel bir deneyimdi. Kadir İnanır bir bakışıyla seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

LEVENT İNANIR VASİYETİNİ AÇIKLADI

77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır için düzenlenen anma töreni öncesinde konuşan yeğeni oyuncu Levent İnanır, usta sanatçının vasiyetine dair detayları basın mensuplarıyla paylaştı. Kameralar karşısına geçen Levent İnanır, muhabirlerin "Son anlarında yapılmasını istediği bir iş, özel bir isteği var mıydı?" sorusu üzerine usta aktörün yıllar önce aldığı kararı hatırlattı.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

"ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞTI"

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından düzenlenen anma töreninde yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetine dair detayları aktardı.

Levent İnanır, şunları söyledi: "Vasiyeti çok güzel. Gazetenin biri yazmış; organlarını bağışlamıştı. 'En çok da kalbimi, gözlerimi alanları merak ediyorum' demişti. Öyle bir vasiyeti var."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

SONER ARICA'DAN DAYISINA DUYGUSAL VEDA...

Ünlü şarkıcı Soner Arıca, dayısının vefatının ardından duyduğu derin acıyı şu sözlerle dile getirdi:

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

GERÇEKTEN İNANAMIYORUM NİYE BURADAYIZ..."

"Çok üzgün ve şaşkınım. Ben hiçbir zaman böyle olmayacak diye düşünüyordum. Gerçekten inanamıyorum niye buradayız..."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

"BENİM KAHRAMANIMDI"

Anma törenine katılanlar arasında, Kadir İnanır'la birçok efsanevi projede kamera karşısına geçen ve Türk sinemasında derin izler bırakan usta oyuncu Perihan Savaş da yer aldı. Savaş, yakın dostunun vefatının üzüntüsünü, "Ne söylenir bilmiyorum ama onu çok özleyeceğim. Benim kahramanımdı." sözleriyle dile getirdi. Oyuncu Halil Ergün ise, "Kadir'le lise yıllarından bu yana arkadaşlığımız vardı" dedi.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

"BİR DEVİR KAPANDI"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da anma törenine katılan isimler arasındaydı. "Herkesin Kadir abisiydi… Çok önemli bir oyuncuydu. Bir devir kapandı. Hepimiz onları seyrederek büyüdük zaten. Kadir abinin etkisi Türk sinemasında tartışılmaz. Ben de onunla tanışmış olmaktan, oturup konuşmuş olmaktan, dertleşmiş olmaktan, fikirlerini almış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik. Kadir İnanır'ı tek bir kelimeyle tanımlamak mümkün değil. Hepimizin başı sağ olsun" diyen Tamer Karadağlı usta sanatçının Türk sinemasına bıraktığı derin izlerin asla silinmeyeceğini vurguladı.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

"ÇOK BÜYÜK BİR İNSANI KAYBETTİK"

Anma törenine katılan Nuri Alço, "Çok büyük bir insanı kaybettik. Türk sinemasının devi; bakışlarıyla karakterini ortaya koyan, karakterli, sağlam yapılı, çok güzel bir insandı. Allah rahmet etlesin. Allah toprağını bol etsin. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok zor konuşuyorum zaten" derken üzüntüsünü dile getirdi.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

NURİ ALÇO, KADİR İNANIR'IN OYUNCULUĞUNU ANLATTI

Anma töreninde Nuri Alço, Kadir İnanır'ın oyunculuğu ise şu sözlerle anlattı: "Kadir abi bambaşka bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onunla yaşamak, onunla bir takım şeyler paylaşmak, ben bir sürü filmde beraber oynadım kendisiyle. Bu kadar sete hakim olan, bu kadar karakterli şahsiyetli, seti yöneten, bütün hareketleri takip eden, oyunculara çok değer veren biriydi. O zaman saat vardı, sabah kalkacak sete. O, bütün odaları gezer, herkes yattı mı, odasında mı değil mi diye kontrol ederdi. Her şeye hakim olan, çok güzel karakter yapısına sahip olan tam bir Türk tiplemesi, tam bir babacandı. Yüzüne, gözlerine bakamazsın. Gözlerine, bakışlarına dayanamazsın. Herkes ürker onun bakışlarından çekinir, korkar. İç yapısı o kadar güzeldir ki kalbi. O kadar güzel bir insan ki. Allah rahmet eylesin."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

"ÇOK GÜZEL BAKARDI"

Anma törenine katılan Kerem Alışık, gözleri dolu dolu Kadir İnanır'ı söyle anlattı, "Çok güzel güzeldi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Bizim aile dostumuzdu. Çocukluğumdu, gençliğimdi, sinemamdı. O güldükçe sinema güldü. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Çok büyük bir değerdi, çok büyük bir kıymetti. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı Cennet olsun. Nurlarda yatsın inşallah."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

FİLMLERİNDEN VE RÖPORTAJLARINDAN KESİTLER...

Kadir İnanır için düzenlenen anma töreninde; usta sanatçının röportajlarından kısa kesitler ve bugüne kadar rol aldığı filmlerden özel sahneler yayınlandı.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

KADİM DOSTU ALDIĞI ACI HABERE DAYANAMADI! KADİR İNANIR'IN VEFATINI ÖĞRENEN TÜRKAN ŞORAY FENALAŞTI!

Kadir İnanır'ın vefat haberi, tüm ülkede derin bir sarsıntı yarattı. Yalnızca beyazperdede sergilediği eşsiz oyunculuğuyla değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde uyandırdığı saygıyla da milyonların gönlünde taht kuran unutulmaz aktörün bu vedası, sanat dünyasında yeri asla doldurulamayacak devasa bir boşluk bıraktı.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

Ancak vefat haberinin en çok sarstığı isimlerin başında, şüphesiz ki İnanır'ın sinemadaki en ikonik partneri olan Türkan Şoray geliyordu.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

İddialara göre, usta aktris bu kahreden bir telefonla öğrendi. Görüşme esnasında acı gerçeği duyan Şoray'ın büyük bir şok yaşadığı, aniden fenalaştığı ve gözyaşları içinde kalarak telefon konuşmasına devam edemediği öne sürüldü.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

Türkiye, unutulmaz filmlerin efsanevi kahramanına veda etmenin tarifsiz ağırlığını yüreğinde hissederken; iddia edilen bu üzücü olay, Yeşilçam'ın efsane ikilisinin aralarındaki kopmaz sevgi bağının ne kadar güçlü, ne kadar samimi ve ne kadar özel olduğunu tüm sinemaseverlere bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından gelen taziye mesajları;

ORHAN GENCEBAY: "ONUN DA KISMETİ BU KADARMIŞ"

Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından uzun yıllar birlikte çalıştığı yakın dostu Orhan Gencebay, duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İnanacağı gelmiyor insanın, onun da kısmeti bu kadarmış. Bu dünyada herkes bir görev yapar, o da görevini çok iyi yaptı. Allah rahmet eylesin. 1970'lerin başından beri tanıdığım birisiydi. Uzun süre beraber çalıştık. Son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

YÜKSEL AYTUĞ: "TÜRK SİNEMASINDA BİR DEVİR KAPANDI"

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise usta aktörün ardından Türk sinemasındaki büyük boşluğa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kadir İnanır'la beraber Türk sinemasında bir devir kapandı. Yeşilçam'ın ilk yıllarından itibaren 'jön' olarak adlandırabileceğimiz son ismi uğurluyoruz. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıyı kaybettik. Kaybı gerçekten çok büyük. Türk milleti onu arayacak ama geride bıraktığı eserlerle her zaman hatırlanacak."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

YÖNETMEN ÜNAL KÜPELİ: "TAM BİR SANAT ADAMIYDI"

Ünlü yönetmen Ünal Küpeli de Kadir İnanır'ın insani yönlerine ve karakterine vurgu yaparak dostunu şu sözlerle andı:

"Dürüst, mert, asla dedikodu yapmayan tam bir sanat adamıydı. Bonkördü, eli açıktı, herkes ile dosttu. Hayatı boyunca kimse ile sorunu olmazdı."

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

"BEN BİR GÜN ÖLDÜĞÜMDE TÜRKİYE'DE BÜTÜN EVLERDEN CENAZE KALKACAK"

Vefat haberinin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeğeni Levent İnanır, sanatçının son dönemlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Kadir İnanır'ın son 8 yıldır üst üste son derece ağır sağlık sorunları yaşadığını belirten Levent İnanır, amcasının bu süreçte eşine az rastlanır bir direnç gösterdiğini, ancak nihayetinde vücudunun ve kalbinin yorgun düştüğünü ifade etti.

Sanatçının yıllar önce kurduğu, "Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak" cümlesini hatırlatan yeğeni, vefatın ardından telefonların hiç susmadığını ve bu büyük kaybın tüm ülkede derinden hissedildiğini vurguladı.

Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yürek burkan sözler: Buna dayanabileceğimi sanmıyorum...

İşte ünlü isimlerden gelen diğer taziye mesajları:

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hülya Koçyiğit, yakın dostunun vefatının ardından; ''Mert yüreği, açık sözlülüğü, arkadaşlarına verdiği değer, o güzel bağı her zaman layık olduğu şekilde taşıyabilmek... Bence o Türkiye'de etkili bir iz bıraktığını düşünüyorum. Gelecek nesiller de onu bu yönüyle hatırlayacaklar. Kadir'in şarkı, türkü söyleyebileceğini hiç tahmin etmezdim, bilmezdim. Bir adadan bir adaya kayıkla geçmemiz gerekiyordu. O arada bu başladı türkü söylemeye. "Sen şarkı da söyleyebiliyor muydun?" diye şaşırdım. "Elbette söylerim. Bugüne kadar fırsat mı oldu?" dedi. Fikri neyse açık açık söyler, gerekirse karşı tarafla münakaşa da ederdi'' dedi.