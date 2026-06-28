Kadir İnanır’ın veda töreninde gözyaşları sel oldu! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan yürek burkan sözler: "Buna dayanabileceğimi sanmıyorum..."

NURİ ALÇO, KADİR İNANIR'IN OYUNCULUĞUNU ANLATTI

Anma töreninde Nuri Alço, Kadir İnanır'ın oyunculuğu ise şu sözlerle anlattı: "Kadir abi bambaşka bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onunla yaşamak, onunla bir takım şeyler paylaşmak, ben bir sürü filmde beraber oynadım kendisiyle. Bu kadar sete hakim olan, bu kadar karakterli şahsiyetli, seti yöneten, bütün hareketleri takip eden, oyunculara çok değer veren biriydi. O zaman saat vardı, sabah kalkacak sete. O, bütün odaları gezer, herkes yattı mı, odasında mı değil mi diye kontrol ederdi. Her şeye hakim olan, çok güzel karakter yapısına sahip olan tam bir Türk tiplemesi, tam bir babacandı. Yüzüne, gözlerine bakamazsın. Gözlerine, bakışlarına dayanamazsın. Herkes ürker onun bakışlarından çekinir, korkar. İç yapısı o kadar güzeldir ki kalbi. O kadar güzel bir insan ki. Allah rahmet eylesin."