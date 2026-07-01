Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: "Elimde bir tek o kaldı..."

77 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasını yasa boğarken en büyük acıyı yaşayan isimlerden biri de Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray oldu. Hafızalardan silinmeyen Selvi Boylum Al Yazmalım filminde yıllar önce aynı kareyi paylaştığı yakın dostunun acı haberini aldıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen, cenaze töreninde ise ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken Şoray, son olarak katıldığı bir etkinlikte yaptığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" itirafıyla herkesi derinden etkiledi.