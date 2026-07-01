Trend Galeri Trend Magazin Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: "Elimde bir tek o kaldı..."

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: "Elimde bir tek o kaldı..."

77 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasını yasa boğarken en büyük acıyı yaşayan isimlerden biri de Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray oldu. Hafızalardan silinmeyen Selvi Boylum Al Yazmalım filminde yıllar önce aynı kareyi paylaştığı yakın dostunun acı haberini aldıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen, cenaze töreninde ise ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken Şoray, son olarak katıldığı bir etkinlikte yaptığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" itirafıyla herkesi derinden etkiledi.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:40
Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olan usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören İnanır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

Yeşilçam'ın usta isminin vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

HARBİYE'DE ANMA TÖRENİ YAPILDI

Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı. Tören alanına gelen aile üyeleri, dostları ve sevenleri büyük bir hüzünle usta oyuncuya veda etti.

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Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kadir İnanır; sevenleri, sanat camiasından arkadaşları ve ailesi eşliğinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

EN ACI VEDA

Beraber birçok filmde birlikte rol aldığı Türkan Şoray da Kadir İnanır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

Yaşadığı derin üzüntünün ardından Türkan Şoray, önceki akşam düzenlenen özel bir etkinliğe katılarak günler sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

Bir muhabirin, "Acınız büyük, bizler de acınızı tüm içtenliğimizle paylaşıyoruz. Kadir İnanır'a son sözünüzü söylemek isteseydiniz ne demek isterdiniz?" sorusu üzerine oldukça duygulanan ve gözleri dolan Türkan Şoray, yürekleri burkan şu yanıtı verdi: "Acımız çok taze, Türk sineması için çok büyük bir kayıp ama o her zaman benim kalbimde olacak. Nurlar içinde yatsın..."

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

Gecenin ilerleyen dakikalarında ise sinema tarihine geçecek, herkesi derinden sarsan bir diyalog yaşandı. Yeni açılacak Sinema Müzesi'nde sergilemek üzere Türkan Şoray'dan sinema kariyerine ait unutulmaz bir hatıra eşya isteğinde bulunuldu.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"ELİMDE BİR TEK O KALDI..."

Herkes Sultan'ın ne cevap vereceğini merakla beklerken, Şoray, Kadir İnanır ile başrolü paylaştığı o meşhur efsane film Selvi Boylum Al Yazmalım'a gönderme yaparak salondakileri gözyaşlarına boğan o gizli gerçeği itiraf etti:

"Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki o hatıram hâlâ duruyor ama onu asla veremem çünkü elimde bir tek o kaldı... Size sözüm olsun, başka kıyafetlerimden hediye edeceğim." Sultan'ın bu sözleri salondaki herkesi duygulandırdı.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

KADİR İNANIR'IN SEVENLERİ USTA SANATÇIYA BU SÖZLERLE VEDA ETTİ...

Ünlü şarkıcı Soner Arıca, dayısının vefatının ardından duyduğu derin acıyı şu sözlerle dile getirdi:

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

GERÇEKTEN İNANAMIYORUM NİYE BURADAYIZ..."

"Çok üzgün ve şaşkınım. Ben hiçbir zaman böyle olmayacak diye düşünüyordum. Gerçekten inanamıyorum niye buradayız..."

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"ONUN YOKLUĞU HEPİMİZİN YÜREĞİNDE DERİN BİR BOŞLUK"

Kadir İnanır'ın yeğeni: "Onun yokluğu, biliyorum hepimizin yüreğinde derin bir boşluk... Canım dayım, seninle geçirdiğimiz her an benim için çok kıymetliydi. Geçen yıl annemi kaybettikten sonra dayım sığındığım limanım oldu. Onu sık sık ziyaret etmem, yanında olmam, moral vermem onu çok mutlu kılardı ve ailesinden bahsedilmesinden çok mutlu olurdu; ailesine çok bağlı bir insandı. Bütün ailemizin göz bebeğiydi. Seni daima kalbimin en derin köşesinde özlemle ve saygıyla anacağım."

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"BENİM KAHRAMANIMDI"

Anma törenine katılanlar arasında, Kadir İnanır'la birçok efsanevi projede kamera karşısına geçen ve Türk sinemasında derin izler bırakan usta oyuncu Perihan Savaş da yer aldı. Savaş, yakın dostunun vefatının üzüntüsünü, "Ne söylenir bilmiyorum ama onu çok özleyeceğim. Benim kahramanımdı." sözleriyle dile getirdi. Oyuncu Halil Ergün ise, "Kadir'le lise yıllarından bu yana arkadaşlığımız vardı" dedi.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"BİR DEVİR KAPANDI"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da anma törenine katılan isimler arasındaydı. "Herkesin Kadir abisiydi… Çok önemli bir oyuncuydu. Bir devir kapandı. Hepimiz onları seyrederek büyüdük zaten. Kadir abinin etkisi Türk sinemasında tartışılmaz. Ben de onunla tanışmış olmaktan, oturup konuşmuş olmaktan, dertleşmiş olmaktan, fikirlerini almış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik. Kadir İnanır'ı tek bir kelimeyle tanımlamak mümkün değil. Hepimizin başı sağ olsun" diyen Tamer Karadağlı usta sanatçının Türk sinemasına bıraktığı derin izlerin asla silinmeyeceğini vurguladı.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"BUGÜN BİZİM BİR PARÇAMIZ GİDİYOR"

Usta sanatçı için gerçekleştirilen törene katılan Sinema Genel Müdürü ve senarist Birol Güven, derin üzüntüsünü dile getirdi. Kadir İnanır ile tanışma fırsatı bulamadığını ancak usta oyuncu hakkında her zaman çok güzel şeyler duyduğunu belirten Birol Güven, onun heybetli duruşuna dikkat çekti.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

Güven, "Hepimizin başı sağ olsun. Bir efsanemizi, büyük bir sanatçımızı daha uğurluyoruz. Bize anlattığı hikayeler, canlandırdığı karakterler ve yaşattığı duygular gerçekten çok güçlü ve çok derindi. Bence görkemli bir sanatçıydı. Heykel gibi bir insandı; tıpkı Cüneyt Arkın gibiydi. Unutamayacağımız bakışları vardı. Sadece ona özgü bakışlardı" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"ÇOK BÜYÜK BİR İNSANI KAYBETTİK"

Anma törenine katılan Nuri Alço, "Çok büyük bir insanı kaybettik. Türk sinemasının devi; bakışlarıyla karakterini ortaya koyan, karakterli, sağlam yapılı, çok güzel bir insandı. Allah rahmet etlesin. Allah toprağını bol etsin. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok zor konuşuyorum zaten" derken üzüntüsünü dile getirdi.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

NURİ ALÇO, KADİR İNANIR'IN OYUNCULUĞUNU ANLATTI

Anma töreninde Nuri Alço, Kadir İnanır'ın oyunculuğu ise şu sözlerle anlattı: "Kadir abi bambaşka bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onunla yaşamak, onunla bir takım şeyler paylaşmak, ben bir sürü filmde beraber oynadım kendisiyle. Bu kadar sete hakim olan, bu kadar karakterli şahsiyetli, seti yöneten, bütün hareketleri takip eden, oyunculara çok değer veren biriydi. O zaman saat vardı, sabah kalkacak sete. O, bütün odaları gezer, herkes yattı mı, odasında mı değil mi diye kontrol ederdi. Her şeye hakim olan, çok güzel karakter yapısına sahip olan tam bir Türk tiplemesi, tam bir babacandı. Yüzüne, gözlerine bakamazsın. Gözlerine, bakışlarına dayanamazsın. Herkes ürker onun bakışlarından çekinir, korkar. İç yapısı o kadar güzeldir ki kalbi. O kadar güzel bir insan ki. Allah rahmet eylesin."

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"ÇOK GÜZEL BAKARDI"

Anma törenine katılan Kerem Alışık, gözleri dolu dolu Kadir İnanır'ı söyle anlattı, "Çok güzel güzeldi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Bizim aile dostumuzdu. Çocukluğumdu, gençliğimdi, sinemamdı. O güldükçe sinema güldü. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Çok büyük bir değerdi, çok büyük bir kıymetti. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı Cennet olsun. Nurlarda yatsın inşallah."

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

İnanır'ın manevi kızı yaptığı konuşmada, "Kelimelerle anlatmak mümkün değil, son dönemde yaptığımız sohbeti hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"O HER ZAMAN İÇİMİZDE YAŞAYACAK"

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, anma töreninde sahneye çıkan yeğeni Levent İnanır'ın şu sözleri salondakileri gözyaşlarına boğdu: "Kadir dayım... Sözlerime 'dayım' diye başlayacağım. O büyük bir usta, büyük bir aktör ve büyük bir insandı. Ondan çok şey öğrendim; hatta hayatta öğrendiğim şeylerin çoğunu, ağırlıklı olarak büyük bir kısmını ondan öğrendiğimi söyleyebilirim. Onun erdemlerini yaşatmaya ve sürdürmeye devam edeceğim. Kadir dayım yıllar önce verdiği bir röportajında, 'Ben bir gün ölürsem, Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak' demişti. Yine kendi söylemiyle, 'Benim bedenim gider ama yaptığım filmler yıllar sonra bile keyifle izlenecek' derdi. Hepimizde derin izler bıraktı, biz de o izlerle yaşamaya devam edeceğiz. O nedenle ben onunla vedalaşmıyorum; çünkü o her zaman içimizde yaşayacak, zaten yaşıyor da..."

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Kadir İnanır'ın cenaze törenine katılan Hülya Avşar, "Hiç beklemiyordum açıkçası. Çünkü ara ara gidiyordu hastanede tedaviye fakat sonra yine sapasağlam çıkıyordu. Ben çok duygusalım şu an. Çünkü Yeşilçam duayenleri, canımız, hepimizin aşkı, herkesin aşkı böyle teker teker kaybolacak. Yine çıkacak ve yine reklamlarda oynayacak diye beklerken inanamadım yani ama Allah'ın takdiri işte yapacak bir şey yok" dedi.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

YALNIZ BIRAKMADILAR

Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'da Kadir İnanır'ı son yolculuğuna uğurlamaya geldi.

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından gelen taziye mesajları;

ORHAN GENCEBAY: "ONUN DA KISMETİ BU KADARMIŞ"

Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından uzun yıllar birlikte çalıştığı yakın dostu Orhan Gencebay, duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İnanacağı gelmiyor insanın, onun da kısmeti bu kadarmış. Bu dünyada herkes bir görev yapar, o da görevini çok iyi yaptı. Allah rahmet eylesin. 1970'lerin başından beri tanıdığım birisiydi. Uzun süre beraber çalıştık. Son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm."

Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: Elimde bir tek o kaldı...

YÜKSEL AYTUĞ: "TÜRK SİNEMASINDA BİR DEVİR KAPANDI"

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise usta aktörün ardından Türk sinemasındaki büyük boşluğa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kadir İnanır'la beraber Türk sinemasında bir devir kapandı. Yeşilçam'ın ilk yıllarından itibaren 'jön' olarak adlandırabileceğimiz son ismi uğurluyoruz. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıyı kaybettik. Kaybı gerçekten çok büyük. Türk milleti onu arayacak ama geride bıraktığı eserlerle her zaman hatırlanacak."