Kadir İnanır’ın vefatı Sultan’ı yıktı! Türkan Şoray’dan ‘Al Yazmalım’ itirafı: "Elimde bir tek o kaldı..."

"ELİMDE BİR TEK O KALDI..."

Herkes Sultan'ın ne cevap vereceğini merakla beklerken, Şoray, Kadir İnanır ile başrolü paylaştığı o meşhur efsane film Selvi Boylum Al Yazmalım'a gönderme yaparak salondakileri gözyaşlarına boğan o gizli gerçeği itiraf etti:

"Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki o hatıram hâlâ duruyor ama onu asla veremem çünkü elimde bir tek o kaldı... Size sözüm olsun, başka kıyafetlerimden hediye edeceğim." Sultan'ın bu sözleri salondaki herkesi duygulandırdı.