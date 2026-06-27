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Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: "Dünyadan göçüp gideceksem..."

Canlandırdığı efsanevi karakterler ve sarsılmaz ilkeleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Milyonları gözyaşına boğan bu acı kaybın ardından, usta aktörün yıllar önce bir televizyon kanalında yaptığı röportaj yeniden gündeme geldi!

Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 11:09
Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olan usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören İnanır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yeşilçam'ın usta isminin vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

YILLAR ÖNCE VERDİĞİ RÖPORTAJ YENİDEN GÜNDEM OLDU!

Kadir İnanır'ın vefatının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri ise yıllar önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı röportaj oldu.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

"BU KADAR ELEŞTİRİLMEKTEN KORKMUYOR MUSUNUZ?"

Program sırasında sunucunun, 'Korkmuyor musunuz? Bu kadar eleştirilmekten, hırpalanmaktan çekinmiyor musunuz?' sorusuna İnanır'ın bir vasiyet gibi dinlenen o muazzam yanıtı vermesi bugün yeniden gündem oldu.

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Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

"BEN ÖYLE ÖLECEĞİM"

İnanır, 'Şimdi gerçekten ben bu dünyadan göçüp gideceksem, geri kalan ömrümü hiçbir şeye elini ayağını sokmayan pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır... Tam tersine, arkamdan 'Helal olsun Kadir Abi'ye' diyecekler. Ben öyle öleceğim.' diyerek duruşundan asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştı.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

YEĞENİ SON DÖNEMLERİNE AİT ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞTI!

Vefat haberinin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeğeni Levent İnanır, sanatçının son dönemlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Kadir İnanır'ın son 8 yıldır üst üste son derece ağır sağlık sorunları yaşadığını belirten Levent İnanır, amcasının bu süreçte eşine az rastlanır bir direnç gösterdiğini, ancak nihayetinde vücudunun ve kalbinin yorgun düştüğünü ifade etti.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Sanatçının yıllar önce kurduğu, "Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak" cümlesini hatırlatan yeğeni, vefatın ardından telefonların hiç susmadığını ve bu büyük kaybın tüm ülkede derinden hissedildiğini vurguladı.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

SON ANLARINDA BİLE METANETİNİ KORUMUŞTU

Levent İnanır'ın aktardığına göre, durumunun ciddiyetinin farkında olan usta sanatçı, son zamanlarında dahi mizah anlayışından ve güçlü duruşundan taviz vermedi.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Kendisini hayatta tutmaya çalışanlara yönelik, "Beni niye yoruyorsunuz? Alın Levent'i yatırın buraya yerime" şeklindeki esprisi, efsane ismin karakterindeki metaneti son anlarına kadar koruduğunu gözler önüne serdi. Levent İnanır, amcasının gökyüzünden kayan büyük bir yıldız misali aramızdan ayrıldığını dile getirdi.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

ZATÜRRE TEŞHİSİ KONULMUŞTU!

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti. Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konulmuştu.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Hastanede tıbbi tedavisi titizlikle devam eden usta oyuncu, sağlık durumunda yaşanan kritik gelişmeler üzerine entübe edilmişti.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

ACI HABER GELDİ

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın durumu kötüleşti.

İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Yeşilçam'ın vefat eden unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı için söz konusu tarihte, saat 13.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi' nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde hayata veda eden 77 yaşında İnanır, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Kadir İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Hüsnü Görgen, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı.

Görgen, "İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren kanserin oluşturduğu solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs 2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır bugün (26 Haziran 2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

"ONUN DA KISMETİ BU KADARMIŞ"

Orhan Gencebay, Kadir İnanır'ın vefatından duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İnanacağı gelmiyor insanın onun da kısmeti bu kadarmış. Bu dünyada herkes bir görev yapar o da görevini çok iyi yaptı. Allah rahmet eylesin.1970'lerin başından beri tanıdığım birisiydi. Uzun süre beraber çalıştık. Son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

"TÜRK SİNEMASINDA BİR DEVİR KAPANDI"

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise Kadir İnanır'ın vefatı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Kadir İnanır'la beraber Türk sinemasında bir devir kapandı. Yeşilçam'ın ilk yıllarından beraber jön olarak adlandırabileceğimiz son ismi uğurluyoruz. Yeri dolduramayacak bir sanatçıyı kaybettik. Kaybı gerçekten çok büyük. Türk milleti onu arayacak ama geride bıraktığı eserlerle hatırlanacak."

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

HAYAT ARKADAŞI SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın akciğerinde zatürrenin altında gizli bir tümör tespit edildiğini açıklamıştı. Kural, yaptığı açıklamada sürecin ciddiyetine dikkat çekerek, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi ve kontrollü bir tedavi süreci yürütebilmek için bu zorunlu karar alındı. Elbette çok riskli ve zorlu bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah en kısa sürede güzel haberlerini alırız" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, usta oyuncunun tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirmişti. Sanatçının genel durumunun kontrol altında tutulması için bu kararın hayati önem taşıdığı belirtilmişti.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

KRONİK RAHATSIZLIKLARI DEVAM EDİYORDU

Usta sanatçı, 24 Mart 2024 tarihinde de beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmış, aylar süren yoğun bakım ve klinik tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Geçirdiği bu ciddi rahatsızlığın ardından fizik tedavi süreci devam eden İnanır'ın, son gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süre daha müşahede altında tutulacağı öğrenilmişti.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Yeşilçam'ın efsanelerinden olan 77 yaşındaki usta oyuncu usta oyuncu Kadir İnanır, üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucunda inme geçirmişti.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Sevenlerinin merak ettiği Kadir İnanır, uzun bir süredir gözlerden uzaktı.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

"GÖZLERİNİN İÇİ GÜLDÜ"

Usta sanatçı Kadir İnanır'ı ziyaret eden son isim yakın dostu Coşkun Sabah olmuştu. Sabah o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Türkiye'ye mal olmuş ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle." notunu düşmüştü.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

YEŞİLÇAM USTASINDAN MÜJDE GELMİŞTİ!

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın uzun süredir devam eden tedavi sürecinde moralleri yükselten bir gelişme yaşanmıştı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası fizik tedavi süreci devam eden Yeşilçam'ın efsane ismi, geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla bir akşam yemeğinde buluşmuştu.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Tedavi sürecinin başından bu yana genellikle tekerlekli sandalyede görüntülenen sanatçı, bu kez ezber bozdu. Desteksiz bir şekilde ayakta durabildiği görülen usta aktörün keyifli halleri dikkat çekerken, iyileşme sürecindeki başarısını "Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde" sözleriyle ifade etmişti.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

Efsane oyuncunun bu karesi ve açıklamaları, aylardır disiplinle sürdürdüğü tedavi mücadelesinde geldiği umut verici noktayı da gözler önüne sermiş oldu.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: Dünyadan göçüp gideceksem...

"NE İYİ ETTİNİZ DE GELDİNİZ"

Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde de dostlarıyla moral yemeği yemişti. Duygusal anlar yaşayan usta oyuncu, "Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun" diyerek teşekkür etmişti.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör