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Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: "Dünyadan göçüp gideceksem..."
Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: "Dünyadan göçüp gideceksem..."
Canlandırdığı efsanevi karakterler ve sarsılmaz ilkeleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Milyonları gözyaşına boğan bu acı kaybın ardından, usta aktörün yıllar önce bir televizyon kanalında yaptığı röportaj yeniden gündeme geldi!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 11:09