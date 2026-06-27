Kadir İnanır’ın vefatının ardından o sözleri yürekleri dağladı! Meğer yıllar önce ölümünü böyle anlatmış: "Dünyadan göçüp gideceksem..."

"ONUN DA KISMETİ BU KADARMIŞ"

Orhan Gencebay, Kadir İnanır'ın vefatından duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İnanacağı gelmiyor insanın onun da kısmeti bu kadarmış. Bu dünyada herkes bir görev yapar o da görevini çok iyi yaptı. Allah rahmet eylesin.1970'lerin başından beri tanıdığım birisiydi. Uzun süre beraber çalıştık. Son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm.