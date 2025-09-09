Kadir İnanır’la aynı filmdeydi… Oğlu da gelini de ünlü çıktı!

Bir zamanlar gönüllerde taht kuran Devlerin Aşkı, Çalıkuşu, İffet ve Çirkin Dünya gibi Türk sinemasında önemli bir yere sahip filmlerde oynamıştı usta oyuncu Savaş Başar. Aynı zamanda birçok yabancı filmi de seslendirmesiyle akıllara kazınmıştı. 1938 yılında Mersin'de doğan usta oyuncu Savaş Başar, abisinin ve Devlet Tiyatroları Sanatçısı İlyas Avcı'nın teşvikiyle 1957 yılında konservatuara girmiş, 1958 yılında da disiplinsiz bulunduğu için atılmıştı. AMATÖR OLARAK DEVAM ETTİ 1958 yılında disiplinsiz bulunduğu için konservatuardan atılan Savaş Başar, kendisi gibi usta oyuncular olan Baykal Saran, Beyhan Saran gibi oyuncularla amatör olarak çocuk tiyatroları yapmaya devam ettiler. MUHSİN ERTUĞRUL HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ Amatör olarak çocuk tiyatroları yaptıkları sırada ünlü yönetmen ve sinema oyuncusu Muhsin Ertuğrul kendilerini fark etti ve 1959 yılında Devlet Tiyatrosu kadrosuna aldılar. 'Devlerin Aşkı' filmiyle buluşan Türk sinemasının saygın oyuncuları Türkan Şoray ve Savaş Başar, bu filmde başrolde oynamışlardı. 3 evlilik yapan ve ilk evliliğinden bir oğlu olan Savaş Başar'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 1963 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncu da babasının izlediği yolu izleyerek oyuncu olmuş. BABASININ İZİNDEN GİTTİ Savaş Başar'ın oğlu Kemal Başar, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yurt dışı ilişkiler bölümünün kurucu başkanlığını yaptı. Babası gibi çeşitili filmleri de seslendiren Kemal Başar, 2021 yılında 'Sihirli Annem' dizisinde Taci karakterini seslendirmiştir. Hamlet, İnatçı Keçiler,Tut Elimden Rovni gibi çeşitli tiyatro oyunlarını yönetmiş olan Kemal Başar, günümüzde sanat yönetmenliği yapmaktadır. EŞİ DE ÜNLÜ OYUNCUYMUŞ Kemal Başar'ın eşi de çok ünlü bir oyuncu. Başar Sihirli Annem, Aşk Yeniden, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizileriyle tanınan Lale Başar ile evlidir. İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler... Hayati Hamzaoğlu- Deniz Hamzaoğlu Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil Ekrem Dümer- Yalçın Dümer Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe Ali Şen-Şener Şen Şener Şen-İnci Şen Macit Flordun-Tardu Flordun Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha Burak Kut-Halit Kut Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER