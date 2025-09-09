Kadir İnanır’la aynı filmdeydi… Oğlu da gelini de ünlü çıktı!

Bir zamanlar gönüllerde taht kuran Devlerin Aşkı, Çalıkuşu, İffet ve Çirkin Dünya gibi Türk sinemasında önemli bir yere sahip filmlerde oynamıştı usta oyuncu Savaş Başar. Aynı zamanda birçok yabancı filmi de seslendirmesiyle akıllara kazınmıştı.