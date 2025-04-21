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'Kafası babasına benziyor' Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber bebeğini paylaştı!

2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model ve iş insanı Hailey Bieber, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Evliliklerinin ardından uzun süre çocuk haberlerini saklı tutan çiftin bebekleri, birkaç ay önce dünyaya geldi. Oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Hailey Bieber, son olarak oğluyla olan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcıların "Kafası babasına benziyor" yorumu dikkat çekti.