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'Kafası babasına benziyor' Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber bebeğini paylaştı!

2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model ve iş insanı Hailey Bieber, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Evliliklerinin ardından uzun süre çocuk haberlerini saklı tutan çiftin bebekleri, birkaç ay önce dünyaya geldi. Oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Hailey Bieber, son olarak oğluyla olan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcıların "Kafası babasına benziyor" yorumu dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:53
’Kafası babasına benziyor’ Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber bebeğini paylaştı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve şimdilerde iş insanı olan Hailey Bieber, ilk olarak 2015 yılında bir ilişki yaşamış ancak bazı konularda anlaşamadığından dolayı 2026 yılında ayrılık kararı almıştı.

’Kafası babasına benziyor’ Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber bebeğini paylaştı!

2 yıl kadar bir ayrılık yaşayan çift, 2028 yılında ise ilişkilerine bir şans daha vermişti.

’Kafası babasına benziyor’ Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber bebeğini paylaştı!

Ünlü çift, Temmuz ayında başladıkları ilişkilerini ise Eylül ayında evlilikle taçlandırmıştı.

’Kafası babasına benziyor’ Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber bebeğini paylaştı!

Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili, birkaç ay önce ise ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

’Kafası babasına benziyor’ Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber bebeğini paylaştı!

Justin Bieber, geçen güzellerde oğlu Jack Blues Bieber'ı Instagram hesabında payulaşmıştı.