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Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'ın siz bir de annesini görün! "Maşallah bu nasıl anne!"
Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'ın siz bir de annesini görün! "Maşallah bu nasıl anne!"
Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman, yarışmada beklediği başarıyı yakalayamasa da sosyal medyada ilgi odağı olmayı başardı. Katıldığı 'Aramızda Kalsın' programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ayliz Duman'ın 2 yıl önce 90 kilo olduğu ve 30 kilo vererek şuan ki güzelliğine kavuştuğu ortaya çıkmıştı. 2024 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takan Ayliz Duman'ın siz bir de annesini görün. Güzelliğiyle kızının yanında ablası gibi duran Hande Duman'a övgüler yağdı. İşte Ayliz Duman'ın güzel annesi...
Giriş Tarihi: 22.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:33