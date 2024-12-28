Trend Galeri Trend Magazin Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı

90'lı yıllara damga vuran İnce İnce Yasemince tiplemesiyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Yasemin Yalçın hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İlyas İlbey ile evli olan Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı olan kızı meğer ünlü dansçıymış...

Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:58
Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı

Usta oyuncu Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı tiplemelerle hafızalara kazınmıştı. Türkiye'yi kahkalara boğan Yasemin Yalçın, yıllara rağmen güzelliğini koruyor. Yalçın'ın ilk evliliğinden olan kızı Eylül de güzelliğini annesinden almış. Yasemin Yalçın'ın kızının bir dönem ekranlarda fırtına estirdiğini biliyor muydunuz? Meğer ünlü tiyatrocunun kızı da ünlüymüş...

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı

Yasemin Yalçın kendisi gibi tiyatrocu olan İlyas İlbey ile yaptığı mutlu evliliğiyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden oldu.

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı

Tiyatro aşkı hiç sönmeyen Yasemin Yalçın, kendi adıyla kurduğu tiyatroda, oyunlar sahnelemeye devam ediyor.

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı

Yasemin Yalçın, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı

Aslen Malatyalı olan ünlü Yalçın'ın ilk evliliğini yaptığı Halil Ateşler'den Eylül adında bir kızı ve İlyas İlbey ile evliliğinde de Eda adında bir kızı var.

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