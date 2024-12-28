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Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı
Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve daha nicesi... Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı ünlü dansçıymış... Güzeller güzeli kızı hayran bıraktı
90'lı yıllara damga vuran İnce İnce Yasemince tiplemesiyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Yasemin Yalçın hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İlyas İlbey ile evli olan Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı olan kızı meğer ünlü dansçıymış...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:58