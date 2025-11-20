Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli'den ilişki itirafı: "Yeterince tecrübe kazandım"

Bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli son dönemlerde özel hayatı ile gündeme geliyor. Güzel oyuncu son olarak yaptığı ilişki açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti. 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Uzerli, 'Hayatınızda birisi var mı?' sorusuna samimi bir yanıt verdi. Güzel oyuncu, ''Yok ben yalnızım. Ama ağlamayın şimdi kötü bir şey değil ki. Bu güzellikle alakalı bir şey değil daha çok uyumla alakalı. Şu anda hayatımda biri yok. Bu bir tercih meselesi değil, daha çok kısmet meselesi. Yeterince tecrübe kazandım bu konularda. O yüzden her zaman yaptığım gibi ilk önce çocuklar, sonra ailem, arkadaşlarım işlerim. Kısmet olursa biriyle tanışırım doğru olursa da yolu beraber devam ederiz'' diyerek hayatında kimsenin olmadığını açık bir şekilde dile getirdi. Gelin bir de ünlü oyuncunun çalkantılı özel hayatını inceleyelim... Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel yaşamında da çalkantılı bir dönem geçiren Meryem Uzerli, o sırada birlikte olduğu Can Ateş'in ihanetini öğrenince ilişkisini bitirdi. Aynı yıl hamile olduğunu duyuran oyuncu, 2014'te ilk kızı Lara Jemima'yı kucağına aldı. 2020'de ikinci kez anne olacağını açıklayan Meryem Uzerli, babasının kimliğini gizli tutarak 2021'in Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi. Oyunculuğun yanında modellik yapan Meryem Uzerli, birçok markanın reklam yüzü oldu ve uluslararası dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020'de Berlin'de kurduğu tatlı-kafe markasıyla iş dünyasına adım atan Uzerli, kısa süre içinde ikinci şubesini de açtı. Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü. Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi 'Yeni bir yıldız doğuyor' yorumunda bulundu. Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor. Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI... İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk... ANNESİ KADAR ÜNLÜ OLAN BİR DİĞER İSİM! Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen'in yaşam öyküsü, annesinin gölgesinde kalmış olsa da dikkat çekici başarılarla doluydu. 29 Mart 1952'de İstanbul'da doğan Tepedelen, eğitim hayatına yurt dışında devam etti. İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktora yaptı. İŞTE BAŞARILARIYLA AZ KONUŞULAN LEYLA KENTER! 1970'li yıllarda annesiyle birlikte kamera karşısına geçen Tepedelen, Anneler ve Kızları, Vahşi Çiçek, Fatma Bacı ve Başlık Parası gibi filmlerde rol aldı. Vahşi Çiçek filminde Cüneyt Arkın'la rol alması, onu daha da tanınır hale getirdi. Ancak sanat kariyerini uzun süreli kılmadı; Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomat olarak görev yaptı. Kenya'daki görevi sırasında meslektaşı Kenan Tepedelen ile tanışıp 1978'de evlendi. Eşinin Gana ve Etiyopya'daki büyükelçilik görevlerinde sefîre olarak bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Kanserle mücadele ettiği dönemde annesini de kaybeden Tepedelen, 10 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza 'Maşallah annesinin kopyası' yorumları geldi. 25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, 'Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz' diye konuşmuştu. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor. 23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı. Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı. 2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi. HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin gözlerden uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer adında bir kızları bulunuyor. Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 20 yaşındaki kızları Nazlı, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. EMİNE ÜN VE EMRE KINAY'IN KIZLARI DURU Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. 18 yaşındaki Duru'nun güzelliğiyle annesini gölgede bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına yansıyor. CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZBERK ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü. Maya'nın güzelliğini görenler ''annesine çekmiş'' demekten kendini alamıyor. EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Ebru Şallı geçen günlerde, 21 yaşına giren oğlu Beren'in doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: 'İyi ki doğdun İyi ki Berom Pırlanta kalplim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum Zaman nasıl geçiyor anlamak mümkün değil dün gibi doğduğun gün canım oğlum mutlu yaşlar.' Mankenin 'Berom' diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor. 2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı. ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI 2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor. Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor. SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞULLARI EGE YÜCEL SUNGUR Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Avni' rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile eşi Ahu Sungur Sungur çifti 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sanatçılar Ahu Sungur'la Suat Sungur'un biricik oğulları Ege büyüdü, genç bir delikanlı oldu. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Ege, adeta mankenlere de taş çıkartıyor. BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti. SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ MAHMUT TUNCER MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK İBRAHİM ERKAL İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL CENGİZ KURTOĞLU CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU YILDIZ TİLBE YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN İZZET ALTUNMEŞE İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE ELİF KARLI ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ MUSTAFA TOPALOĞLU MUSTAFA TOPALOĞLU- OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU CEYLAN CEYLAN- KIZI MELODİ BOZKURT YAVUZ BİNGÖL YAVUZ BİNGÖL- KIZI TÜRKÜ BİNGÖL İBRAHİM TATLISES İBRAHİM TATLISES- İDO TATLISES BÜLENT SERTTAŞ BÜLENT SERTTAŞ- OĞLU BAHADIR SERTTAŞ ORHAN GENCEBAY ORHAN GENCEBAY- OĞLU GÖKHAN GENCEBAY