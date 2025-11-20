Trend Galeri Trend Magazin Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli'den ilişki itirafı: "Yeterince tecrübe kazandım"

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli'den ilişki itirafı: "Yeterince tecrübe kazandım"

'Hürrem Sultan' rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu Meryem Uzerli, özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu 'hayatınızda biri var mı?' sorusuna bakın ne dedi...

Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:46
Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli son dönemlerde özel hayatı ile gündeme geliyor.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Güzel oyuncu son olarak yaptığı ilişki açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Uzerli, 'Hayatınızda birisi var mı?' sorusuna samimi bir yanıt verdi.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Güzel oyuncu, ''Yok ben yalnızım. Ama ağlamayın şimdi kötü bir şey değil ki. Bu güzellikle alakalı bir şey değil daha çok uyumla alakalı. Şu anda hayatımda biri yok. Bu bir tercih meselesi değil, daha çok kısmet meselesi. Yeterince tecrübe kazandım bu konularda. O yüzden her zaman yaptığım gibi ilk önce çocuklar, sonra ailem, arkadaşlarım işlerim. Kısmet olursa biriyle tanışırım doğru olursa da yolu beraber devam ederiz'' diyerek hayatında kimsenin olmadığını açık bir şekilde dile getirdi.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Gelin bir de ünlü oyuncunun çalkantılı özel hayatını inceleyelim...

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel yaşamında da çalkantılı bir dönem geçiren Meryem Uzerli, o sırada birlikte olduğu Can Ateş'in ihanetini öğrenince ilişkisini bitirdi. Aynı yıl hamile olduğunu duyuran oyuncu, 2014'te ilk kızı Lara Jemima'yı kucağına aldı.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

2020'de ikinci kez anne olacağını açıklayan Meryem Uzerli, babasının kimliğini gizli tutarak 2021'in Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Oyunculuğun yanında modellik yapan Meryem Uzerli, birçok markanın reklam yüzü oldu ve uluslararası dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020'de Berlin'de kurduğu tatlı-kafe markasıyla iş dünyasına adım atan Uzerli, kısa süre içinde ikinci şubesini de açtı.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

ANNESİ KADAR ÜNLÜ OLAN BİR DİĞER İSİM!

Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen'in yaşam öyküsü, annesinin gölgesinde kalmış olsa da dikkat çekici başarılarla doluydu. 29 Mart 1952'de İstanbul'da doğan Tepedelen, eğitim hayatına yurt dışında devam etti.

İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktora yaptı.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

İŞTE BAŞARILARIYLA AZ KONUŞULAN LEYLA KENTER!

1970'li yıllarda annesiyle birlikte kamera karşısına geçen Tepedelen, Anneler ve Kızları, Vahşi Çiçek, Fatma Bacı ve Başlık Parası gibi filmlerde rol aldı. Vahşi Çiçek filminde Cüneyt Arkın'la rol alması, onu daha da tanınır hale getirdi.

Ancak sanat kariyerini uzun süreli kılmadı; Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomat olarak görev yaptı. Kenya'daki görevi sırasında meslektaşı Kenan Tepedelen ile tanışıp 1978'de evlendi.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Eşinin Gana ve Etiyopya'daki büyükelçilik görevlerinde sefîre olarak bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Kanserle mücadele ettiği dönemde annesini de kaybeden Tepedelen, 10 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza "Maşallah annesinin kopyası" yorumları geldi.

Kalbi uzun süredir boştu! Meryem Uzerli’den ilişki itirafı: Yeterince tecrübe kazandım

25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.