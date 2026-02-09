Trend Galeri Trend Magazin "Kalbim sevmeye açık" demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... "Çirkin erkek seviyorum"

"Kalbim sevmeye açık" demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... "Çirkin erkek seviyorum"

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Burcu Özberk, son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. "Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle çok konuşulan Özberk, bu kez sevgilisinde aradığı kriterleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.02.2026 10:06
Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Özberk, bu kez katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirdi.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça dile getirdi: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurdu.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Yeşilçam'ın "Siyah İncisi" Yasemin Esmergül'ün kökeni konuşulurken, şimdi gözler Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'a çevrildi.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Teoman'ın aynı zamanda röportajlarında lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de oldukça konuşuluyor.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Ünlü sanatçının sivri dili ve net tavırlarının ardında yatan nedenler de bu noktada merak konusu oldu...

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Icardi açıklamalarının ardından bu kez özel hayatı değil, kökeni merak konusu oldu. Başarılı şarkıcının memleketi ve ailesi araştırılmaya başlandı.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

Kalbim sevmeye açık demişti! Oyuncu Burcu Özberk sevgili kriterini açıkladı... Çirkin erkek seviyorum

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.