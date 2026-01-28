Trend
Kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan'ın durumu kritik! Başkan Erdoğan her türlü destek için talimat verdi
Kalp krizi geçiren Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havaalanı'nda sohbet ettiği Taşıyan'a her türlü desteğin verilmesi için talimatta bulunduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 28.01.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 06:21