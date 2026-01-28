Trend Galeri Trend Magazin Kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan'ın durumu kritik! Başkan Erdoğan her türlü destek için talimat verdi

Kalp krizi geçiren Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havaalanı'nda sohbet ettiği Taşıyan'a her türlü desteğin verilmesi için talimatta bulunduğu öğrenildi.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 28.01.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 06:21
Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçının durumu kritik.

Doktorlar, daha önce böbrek ve karaciğer nakli olduğu için sanatçıya anjiyo yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldı. Ardından kurul toplandı. Bu gelişmeler yaşanırken devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği öğrenildi.

ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI
Başkan Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

Taşıyan, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001'de ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

52 yaşındaki Taşıyan, hem karaciğer hem de böbrek nakli geçirmişti.