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Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder'in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Günaydın yazarı Yüksel Altuğ, yoğun bakımda tedavisi hala süren Önder'in katıldığı programdaki sözlerini bugünkü köşesinde tekrar hatırlattı.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:52
Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder’in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok
Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder’in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki Sırrı Süreyya Önder söyleşisi, aradan uzun zaman geçmesine rağmen ister istemez yeniden popüler oldu. Önder, o röportajda ilginç bir anısını da paylaştı:

Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder’in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok

"Etrafımda bir ömrü sadece bir ev almak için heder edenler var. Bunu çok anlamsız buluyorum. İBB başkanlığına aday olduğumda iki rakibime sosyal medyada çağrıda bulunup, mal beyanında bulunmalarını istemiştim. Ben de kendi mal beyanımı orada paylaşmıştım: Evim kira, annemin evi kira, kızımın evi kira... Malım mülküm yok.

Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder’in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok

Banka hesabımda bir maaştan fazlası varsa, bulanın olsun, filan... Bir arkadaş, sosyal medyadan 'Ağabey yıllardır sinemacılık yaptın, milletvekili oldun. Bu kadar zaman annene bir ev alamadın mı? Senin İBB bütçesinden haberin yok herhalde. Bunca yıl anasına bir ev alamayan adam onca parayı nasıl yönetecek? Bence bu topa hiç girme' yazmış. Bu sözler içime dert oldu. Anneme Adıyaman'da bir ev aldım. O da depremde yıkıldı..."

Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder’in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok

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