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Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder'in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok
Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder'in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Günaydın yazarı Yüksel Altuğ, yoğun bakımda tedavisi hala süren Önder'in katıldığı programdaki sözlerini bugünkü köşesinde tekrar hatırlattı.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:52