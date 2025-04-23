Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı... Sırrı Süreyya Önder’in o sözleri tekrar gündem oldu: Malım mülküm yok

Banka hesabımda bir maaştan fazlası varsa, bulanın olsun, filan... Bir arkadaş, sosyal medyadan 'Ağabey yıllardır sinemacılık yaptın, milletvekili oldun. Bu kadar zaman annene bir ev alamadın mı? Senin İBB bütçesinden haberin yok herhalde. Bunca yıl anasına bir ev alamayan adam onca parayı nasıl yönetecek? Bence bu topa hiç girme' yazmış. Bu sözler içime dert oldu. Anneme Adıyaman'da bir ev aldım. O da depremde yıkıldı..."