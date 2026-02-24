Trend
Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, sürpriz bir tren yolculuğuyla Orlando'ya doğru yola çıktı. Çift, dostlarıyla neşeli anlar yaşarken, romantik pozlarıyla da göz kamaştırdı. Sosyal medyayı sallayan bu tatil karesi, hayranlarından tam not aldı.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:59