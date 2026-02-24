Trend Galeri Trend Magazin Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, sürpriz bir tren yolculuğuyla Orlando'ya doğru yola çıktı. Çift, dostlarıyla neşeli anlar yaşarken, romantik pozlarıyla da göz kamaştırdı. Sosyal medyayı sallayan bu tatil karesi, hayranlarından tam not aldı.

Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:59
Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, projelerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, bu evliliği ile adından söz ettiriyor.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Birlikte sık sık seyahatlere çıkan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in sürpriz tren kaçamağı magazin gündemini salladı.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, trenle Orlando'ya doğru bir yolculuğa çıktı. Dostlarıyla kahkahalar eşliğinde geçen yolculuk, romantik pozlarla renkli anlara dönüştü.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çiftten Seda Sayan, geçen günlerde katıldığı bir programda yaptığı hediye açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Sayan, özel günlerde alınan hediyelerin kendisi için bir anlam ifade etmediğini dile getirdi.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

"VERDİĞİ PARAYA GÜNAH"

Ünlü şarkıcı, "Ben pahalı hediye alınmasından hoşlanmıyorum. Bana hediye almak çok zor, eşime rica ediyorum alma diye. Günah, verdiği paraya günah" ifadelerini kullandı.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

"BEKLEMEDİĞİM ANDA ALINAN BİR ÇİÇEK DAHA KIYMETLİ"

Özel günlerde alınan hediyeler yerine zamansız yapılan küçük jestlerin daha çok hoşuna gittiğini belirten sanatçı, "Evlilik yıl dönümü çiçeği, sevgililer günü çiçeği sevmiyorum. Zamansız olacak. Yazdığı bir şiir, beklemediğim anda alınan bir çiçek daha kıymetli" dedi.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

"HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Eşinin ince düşünceli biri olduğunu vurgulayan Sayan, "O an beni düşünmesi benim için daha değerli. Kocam çok ince adam. Hayatımı kolaylaştırıyor, beni çok iyi tanıyor" sözleriyle eşine övgüde bulundu.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

SAYAN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Ayrıca ünlü şarkıcı Seda Sayan, evliliği hakkında sorulan sorulara da samimi açıklamalarda bulundu.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

"RESMEN GASP ETTİM ONU"

Nasıl evlendiğini açıklayan Sayan, "Evliliğimiz çok kısa sürede oldu. Resmen gasp ettim onu." dedi.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

"BENİ BU GÜNE KADAR KİMSE TANIMAMIŞ"

Ayrıca Sayan, "Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Beni bu güne kadar kimse tanımamış." diye konuştu.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le aşklarını dolu dizgin yaşan Seda Sayan'ın bu açıklamaları kısa sürede magazin gündemine bomba bir giriş yaptı. Öte yandan aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü ismin, özel hayatı da sıkça merak konusu oluyor.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

SADECE AŞK HAYATIYLA DEĞİL SERVETİYLE DE ÇOK KONUŞULUYOR!

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın mal varlığı magazin gündeminde yer almıştı.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Uzun yıllardır sahnelerin en çok kazanan isimlerinden biri olan Seda Sayan'ın, kazancını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendirdiği biliniyor.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre ünlü sanatçının sadece İstanbul'da 30 daire ve dükkana sahip olduğu belirtiliyor.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Üstelik Sayan'ın bununla da sınırlı kalmayan yatırımları arasında yurt dışı da bulunuyor... Ünlü sanatçının Londra ve Miami'de de evlerinin olduğu öne sürülürken, tatil cenneti Bodrum'da ise üç villaya sahip olduğu ifade ediliyor.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

En çok konuşulan detaylardan biri ise kira gelirleri oldu. İddialara göre Seda Sayan'ın gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL olduğu konuşuluyor.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

DEMET AKALIN

Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Ünlü şarkıcı, son olarak Gazete Magazin kameralarına konuyla ilgili bir pişmanlığını paylaştı.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Magazin basınına konuşan Akalın, büyük evine bir dönem talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişmanlık duyduğunu itiraf ederek, "'Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!" ifadelerini kullandı.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Akalın ayrıca, bir başka pişmanlığının da oyuncu Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. Akalın, 'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi. Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki. Onun için buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öbürüsü altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde!' dedi.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Sanatçıların kira konusunda genellikle problem çıkarmadığını belirten Akalın, bu açıklamalarıyla birlikte sahip olduğu iki evi kiraya vermeye açık olduğunu da dile getirdi.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

Akalın'ın bu açıklamalarının ardından ünlü sanatçının serveti de merak konusu oldu.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

İddialara göre Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

Kalpler aynı vagonda! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten tren yolculuğu sürprizi! Eşi ve dostlarıyla Orlando’ya doğru yola çıktı

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.