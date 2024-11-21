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Kamuyu milyonluk zarara uğrattı! Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demirhan’a vergi suçundan dava!

Dilan Polat ile bir dönem ortak olan Nez Demirhan hakkında "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan iki ayrı dava açıldı. Demirhan'ın Polat'la kurduğu kozmetik şirketindeki defter, kayıt ve belgeleri gizlediği, sahte fatura düzenlediği ayrıca başka bir şirketinde ise gerçek olmayan kayıt ve faturaların ortaya çıktığı belirlendi. İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosuna göre iki şirket üzerinden kamunun yaklaşık 2 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edilirken, Nez Demirhan'ın iki ayrı davada toplamda 10 yıla kadar hapsi istendi.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 06:34
Kamuyu milyonluk zarara uğrattı! Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demirhan’a vergi suçundan dava!

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davası sürerken bazı şüphelilere ilişkin "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütülüyor. O isimlerden birisi de bir dönem Dilan Polat'la ortaklık yapan Nez Demirhan.

Kamuyu milyonluk zarara uğrattı! Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demirhan’a vergi suçundan dava!

"DİLAN'LA SOSYAL MEDYADA TANIŞIP ORTAK OLDUK"

İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Demirhan hakkında 2 ayrı dava açıldı. İddianameye göre Demirhan'a ait Ataşehir'deki Dionseps Kozmetik Sanayi Limited şirketinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki vergi incelemesi yapıldı.

Kamuyu milyonluk zarara uğrattı! Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demirhan’a vergi suçundan dava!

Demirhan'ın defter, kayıt ve belgeleri gizlemesi nedeniyle soruşturmaya başlandı. Nez Demirhan verdiği ifadesinde şirketi 2017 yılı sonu 2018 yıllarında Dilan Polat'la birlikte kurduğunu, Polat'la sosyal medya işiyle uğraşması nedeniyle tanıştıklarını belirterek, "Dilan'ın küçük bir güzellik merkezi vardı.

Kamuyu milyonluk zarara uğrattı! Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demirhan’a vergi suçundan dava!

Benden oranın sosyal medyadan reklamını yapmamı istedi. Reklam yaptım, para almadı. Daha sonra samimi olmaya başladık. Ben şirket fikrimi paylaşınca o da ortak olmak istedi.

Kamuyu milyonluk zarara uğrattı! Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demirhan’a vergi suçundan dava!

Bunun üzerine şirketi yüzde 50 ortak olarak kurduk. Dilan o dönemde hamileydi. Şirketin resmi müdürü bendim. Biz bu şirket kapsamında piyasadan fason kozmetik ürünleri üretip internet üzerinden satıyorduk" dedi.

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