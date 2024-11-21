Trend Galeri Trend Magazin Kamuyu milyonluk zarara uğrattı! Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demirhan’a vergi suçundan dava!

Kamuyu milyonluk zarara uğrattı! Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demirhan’a vergi suçundan dava!

Dilan Polat ile bir dönem ortak olan Nez Demirhan hakkında "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan iki ayrı dava açıldı. Demirhan'ın Polat'la kurduğu kozmetik şirketindeki defter, kayıt ve belgeleri gizlediği, sahte fatura düzenlediği ayrıca başka bir şirketinde ise gerçek olmayan kayıt ve faturaların ortaya çıktığı belirlendi. İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosuna göre iki şirket üzerinden kamunun yaklaşık 2 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edilirken, Nez Demirhan'ın iki ayrı davada toplamda 10 yıla kadar hapsi istendi.