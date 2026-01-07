Trend
Kanser mücadelesini sürdürüyor... Ece Vahapoğlu'ndan duygusal satırlar... "Ufacık bir adım bile ne lüksmüş..."
Kanserle mücadelesini kararlılıkla sürdüren sunucu Ece Vahapoğlu, geçirdiği ameliyatın ardından yeniden ayağa kalktığı anları paylaştı. Hayata umutla tutunan Vahapoğlu'nun, "Ufacık bir adım bile ne lüksmüş…" sözleri duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:38