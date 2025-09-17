Kanser tedavisi gören Gül Onat'tan yeni haber geldi! 73 yaşındaki oyuncu açıkladı: "Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım..."

"ZOR BİR TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIM"

Son olarak kendisini paylaşarak sürecine dair detaylı açıklamaklarda bulunan Gül Onat şunları söyledi: "Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. 'Niye ben?' demedim. Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım. Zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklarda nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bu günlere geldim şükür. Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı. Ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş. Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yan.i Bağırsağa 'PEMBİŞ', pankeasa 'PANKİ' adını takıp eğleniyorum. Onlarla dalga geçiyorum. Hatta doktorum 'Panki' ile konuşurken kulak misafiri olup köpeğiniz mi dedi. Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım. Demek bana da bulaşmış. Son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince 'Ben artık yavrulayamayacak mıyım?' diye dalga geçtim. Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın, hastalıklarla ilgili tabi. Yetmiş üç yaşında on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum.

