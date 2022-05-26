Billur Kalkavan'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tek bir ricam var..."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan'ın son hali oyuncu dostu Hamdi Alkan tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 59 yaşında kansere yakalanan Billur Kalkavan'ın hasta yatağındaki hali sevenlerini hüzne boğdu. Sanat camiasından Billur Kalkavan'a destek mesajları yağdı. Kendisinden 21 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birlikte olan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile hastalığı hakkında bilgi verdi. "Sen çok güzel ve güçlüsün" yorumlarının yapıldığı Billur Kalkavan, sevenleriyle sağlık durumunu paylaştı. İşte detaylar...