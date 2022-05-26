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Billur Kalkavan'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tek bir ricam var..."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan'ın son hali oyuncu dostu Hamdi Alkan tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 59 yaşında kansere yakalanan Billur Kalkavan'ın hasta yatağındaki hali sevenlerini hüzne boğdu. Sanat camiasından Billur Kalkavan'a destek mesajları yağdı. Kendisinden 21 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birlikte olan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile hastalığı hakkında bilgi verdi. "Sen çok güzel ve güçlüsün" yorumlarının yapıldığı Billur Kalkavan, sevenleriyle sağlık durumunu paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:21
Billur Kalkavan’dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tek bir ricam var...

Billur Kalkavan'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tek bir ricam var..."

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'ın son hali ünlü yönetmen Hamdi Alkan tarafından paylaşılmıştı. Sevenlerini üzen Kalkavan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İşte Billur Kalkavan'ın sağlık durumu...

Billur Kalkavan’dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tek bir ricam var...

Billur Kalkavan'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tek bir ricam var..."

59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın akciğer kanseriyle savaşmasının ortaya çıkmasından hemen sonra ünlü isme destek mesajları yağmıştı. Sevenlerine teşekkür eden Kalkavan sağlık durumunu paylaştı.

Billur Kalkavan’dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tek bir ricam var...

Billur Kalkavan'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tek bir ricam var..."

Kalkavan doktoruyla birlikte çektirdiği bir pozunu yayınlayan Billur Kalkavan şu mesajı yazdı:

"Doktorumun güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum.
@hamdialkan 'ımın ve @enveraysever 'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten allah razı olsun.
Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb şeyler çok ters tepebilir.
Herkese sonsuz teşekkürler"

Billur Kalkavan’dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tek bir ricam var...

Billur Kalkavan'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tek bir ricam var..."

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde yaşam süren başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birliktelik yaşayan Billur Kalkavan, güzelliği ve fit vücudu ile sık sık sosyal medyada yer alıyordu. Geçtiğimiz senelerde plaj pozları ile özgüler toplayan Billur Kalkavan'ın hasta yatağından görüntüsü sevenlerini üzdü. İşte 59 yaşında Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'ın sağlık durumu...

Billur Kalkavan’dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tek bir ricam var...

Billur Kalkavan'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tek bir ricam var..."

Magazin gündemine düşen son dakika haberi ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın sevenlerini üzdü.

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