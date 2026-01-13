Trend
Kanseri yendi: Arkadaşı için seslendi! Cansever'den Fatih Ürek mesajı: "Rabbim meleklerini göndersin"
Kanseri yendiğini dün sevdikleriyle paylaşan şarkıcı Cansever, müjdeli haberiyle sevenlerine büyük mutluluk yaşatmıştı. Ünlü şarkıcı, son olarak Fatih Ürek için takipçilerinden dua istedi. Cansever, paylaşımında "Rabbim meleklerini göndersin" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:01