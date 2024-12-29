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Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal'den sevgilisi Necati Arıcı'ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...
Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal'den sevgilisi Necati Arıcı'ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...
2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, uzun zamandır bu hastalığı yenmek için savaşıyordu. Sosyal medya hesabında müjdeli haberi veren güzel şarkıcı, kanseri yediğini duyurmuştu. Başarılı şarkıcının zorlu günlerinde yanında olan nişanlısı Necati Arıcı'da her fırsatta sevgilisine desteğini göstermişti. Şimal geçtiğimiz gün kendi hesabında sevgilisinin doğum günün kutladı. Paylaştığı fotoğrafa duygu dolu cümleler yazan Şimal, takipçilerini duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 29.12.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:37