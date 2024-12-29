Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal’den sevgilisi Necati Arıcı’ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...

"HAKKINI ÖDEYEMEM"

Şimal, sevgilisi ile fotoğraf karesi paylaşarak doğum gününü kutladı. Başarılı şarkıcı fotoğrafa, "Buralara öyle şeyler yazasım var ki Neco'm ama nazara gelirsin diye korkuyorum. Ben gerçekten çok şanslı bir kadınım. Bunu her geçen gün daha iyi anlıyorum. Özetle hakkını ödeyemem. İyi ki doğdun aşkım benim. Rabbim gönlünden ne geçiyorsa nasip etsin sana. Seni çok seviyorum." notunu düştü.