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Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal'den sevgilisi Necati Arıcı'ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...

2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, uzun zamandır bu hastalığı yenmek için savaşıyordu. Sosyal medya hesabında müjdeli haberi veren güzel şarkıcı, kanseri yediğini duyurmuştu. Başarılı şarkıcının zorlu günlerinde yanında olan nişanlısı Necati Arıcı'da her fırsatta sevgilisine desteğini göstermişti. Şimal geçtiğimiz gün kendi hesabında sevgilisinin doğum günün kutladı. Paylaştığı fotoğrafa duygu dolu cümleler yazan Şimal, takipçilerini duygulandırdı...

Giriş Tarihi: 29.12.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:37
Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal’den sevgilisi Necati Arıcı’ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...

2021 yılından beri kanserle savaşan şarkıcı Şimal, kanseri yendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yeni bir paylaşım yapan güze şarkıcı sevgilisi Necati Arıcı'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal’den sevgilisi Necati Arıcı’ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...

'Ferman', 'Ağla Ağla' ve 'Ucuz Roman' şarkılarıyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan başarılı müzisyen Şimal, uzun zamandır kanserle savaşıyordu. Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşan Şimal, kanseri yendiğini duyurmuştu. Şimdi de yeni bir paylaşım yapan güzel şarkıcı her zaman destekçilerinden biri olan sevgilisi Necati Arıcı'nın yeni yaşını kutladı.

Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal’den sevgilisi Necati Arıcı’ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...

"HAKKINI ÖDEYEMEM"

Şimal, sevgilisi ile fotoğraf karesi paylaşarak doğum gününü kutladı. Başarılı şarkıcı fotoğrafa, "Buralara öyle şeyler yazasım var ki Neco'm ama nazara gelirsin diye korkuyorum. Ben gerçekten çok şanslı bir kadınım. Bunu her geçen gün daha iyi anlıyorum. Özetle hakkını ödeyemem. İyi ki doğdun aşkım benim. Rabbim gönlünden ne geçiyorsa nasip etsin sana. Seni çok seviyorum." notunu düştü.

Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal’den sevgilisi Necati Arıcı’ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...

Arda arda doğum günü mesajı yayınlayan Şimal diğer paylaşımına, "Allah'tan sonra beni iyileştirenim, oyun arkadaşım, en iyi dostum. İyi ki sen" yazısını yazdı.

Kanseri yendiğini açıklamıştı! Şarkıcı Şimal’den sevgilisi Necati Arıcı’ya duygu dolu doğum günü mesajı: Hakkını ödeyemem...

Öte yandan meme kanserini atlattıktan sonra beyninde tümor olduğunu öğrenen ve ameliyatı iyi geçirdiğini belirten Şimal, beyin zarına metastaz yaptığını açıklamıştı.

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