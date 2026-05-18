Trend Galeri Trend Magazin Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Kanseri yenerek sağlığına kavuşan usta sanatçı Semiramis Pekkan, Bodrum tatilinden paylaştığı neşeli videoyla sosyal medyayı salladı. 77 yaşındaki Pekkan'ın yaşam enerjisiyle dolup taşan o görüntülerine ve takipçilerine verdiği içten mesaja beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 16:07
Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, atlattığı akciğer kanserinin ardından şimdilerde adeta ikinci baharını yaşıyor. 77 yaşındaki usta sanatçı, Bodrum tatilinden paylaştığı neşeli videoyla hayranlarına moral verdi.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

HER ŞEY BİR KAZAYLA BAŞLAMIŞTI

Semiramis Pekkan'ın hastalık süreci, evinde geçirdiği talihsiz bir düşme kazası sonrası yaptırdığı check-up ile tesadüfen ortaya çıkmıştı. Akciğerinde kitle tespit edilen ve ameliyat olan ünlü sanatçı, o kazanın yaşanmaması durumunda teşhis için çok geç kalınabileceğini belirterek erken teşhisin önemini vurgulamıştı.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

"ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIM"

Tedavi sürecinde moralini her zaman yüksek tuttuğunu belirten Pekkan, hastalığı ilk öğrendiği andan itibaren durumu olgunlukla kabul ettiğini ifade etmişti. Bu zorlu süreçte en büyük desteği ablası Ajda Pekkan ve yakın dostlarından gördüğünü söyleyen usta isim, zaman zaman fiziksel ve ruhsal olarak sarsılsa da hastalığın sürecine saygı duyarak mücadele ettiğini anlatmıştı.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Zorlu tedavi maratonunu tamamlayan Semiramis Pekkan, son kemoterapisinin ardından gökyüzüne balonlar uçurarak yaşadığı tüm zorlukların artık geride kaldığını müjdelemişti.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

BODRUM'DA ENERJİ DEPOLUYOR

Tüm o zor günleri güçlü duruşuyla geride bırakan 77 yaşındaki Semiramis Pekkan, bugün sosyal medya hesabından güneşlendiği keyifli bir video paylaştı.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Bodrum'dan takipçilerine seslenen usta sanatçı, arkadaşlarına selam göndererek Bodrum'da olduğunu ve D vitamini aldığını belirtti. Hayli neşeli ve sağlıklı olduğu gözlenen Pekkan'ın bu hayat dolu halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

KANSER MÜCADELESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM ECE VAHAPOĞLU OLMUŞTU...

Peki ünlü sunucu bu süreçte neler yaşamıştı?

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

"HEP ŞÜKREDERİM"

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.
Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

AMELİYATI ERTELENMİŞTİ!

Ece Vahapoğlu, 23 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan operasyonun ertelendiğini "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi'' sözleriyle dile getirmişti:

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

"DAVETSİZ MİSAFİRLE VEDALAŞMAYA"

Operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verdi. Ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Vahapoğlu, operasyona girmeden hemen önce paylaştığı kareye "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" notunu yazmıştı.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Vahapoğlu, başarılı geçen ameliyatın ardından son sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişmeyi duyurmuştu.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…
'ÇOĞU BİTTİ''
Sevdiklerine güzel haberi duyuran ünlü isim paylaşımında,
''Yeniden yürümenin gücü! Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş...
Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor. Önümde biraz daha süreç var ama çoğu bitti inşallah'' sözlerine yer vermişti.
Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

KANSERLE SAVAŞAN BİR DİĞER İSİM GÜL ONAT

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

''CEHENNEMİ YAŞADIM''

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat şu ifadeleri kullanmıştı:

''Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.''

''Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.''

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Sağlık durumu merak konusu olan usta oyuncunun tedavi sürecini sevenleri yakından takip ediyor.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Sosyal medya hesabından güncel halini paylaşan Gül Onat Duman, takipçilerinden destek ve moral mesajları aldı.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Yılbaşı ağacının önünde poz veren Gül Onat, "Tüm dostlara sevgiler" notuyla paylaşım yaptı.

Keyifli olduğu görülen usta oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

MEME KANSERİNE YAKALANDI

Öte yandan Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı. Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirmişt:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

Kanseri yendikten sonra küllerinden doğdu! 77 yaşındaki Semiramis Pekkan Bodrum’da böyle keyif çattı…

SALİH GÜNEY KOAH'A YAKALANDI

1945 yılında Adana'da doğan Salih Güney, hem müthiş oyunculuğuyla hem de karizmasıyla gönülleri fethetmişti. Şimdilerde 80 yaşında olan Güney, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.