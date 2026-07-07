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Kanserle mücadele eden Gül Onat saçlarını kazıttı! Sevenlerinden destek mesajı peş peşe geldi
Kanserle mücadele eden Gül Onat saçlarını kazıttı! Sevenlerinden destek mesajı peş peşe geldi
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve kemoterapi gören usta oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşıma imza attı. Kanser tedavisi sürecinde saçlarını kazıtan usta sanatçı, o halini ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 12:31