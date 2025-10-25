Trend
Kanserle mücadelesini açıklamıştı! 80 yaşındaki Mustafa Keser hayatını bakın kimin canlandırmasını istiyor: “Kıvanç’ın becereceği iş değil…”
Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, hayatı filme çekilse kendisini kimin oynayacağını açıkladı ve şaşırtan bir isim tercih etti. Kıvanç Tatlıtuğ alternatifini "Kıvanç'ın becereği iş değil" diyen Keser bakın kimi seçti! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.10.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 07:49