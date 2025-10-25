Trend Galeri Trend Magazin Kanserle mücadelesini açıklamıştı! 80 yaşındaki Mustafa Keser hayatını bakın kimin canlandırmasını istiyor: “Kıvanç’ın becereceği iş değil…”

Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, hayatı filme çekilse kendisini kimin oynayacağını açıkladı ve şaşırtan bir isim tercih etti. Kıvanç Tatlıtuğ alternatifini "Kıvanç'ın becereği iş değil" diyen Keser bakın kimi seçti! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.10.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 07:49
Türk müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Keser, hayatı film yapılacak olsa kendisini kimin canlandırmasını istediğini esprili bir dille açıkladı.

Usta sanatçı, "Hayatım filme çekilirse beni Kıvanç Tatlıtuğ değil, Olgun Şimşek oynasın" dedi.

"KIVANÇ TUTMAZ, OLGUN DAHA UYGUN"

Keser, bu tercihinin nedenini de samimi bir şekilde anlattı: "Bu Kıvanç'ın becereceği iş değil, bu başka iş. Elbette o da çok değerli bir aktör ama Olgun musikiye de aşina olduğu için beni daha iyi oynar."

"Hem boyumuz, posumuz da birbirine benziyor. Kıvanç ayar tutmaz, maşallah o bizden uzun."

Açıklamalarıyla hem Kıvanç Tatlıtuğ'a hakkını veren hem de mizah dozunu elden bırakmayan sanatçının sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

80 yaşındaki Mustafa Keser, bu yılın başlarında prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. İstanbul'daki özel bir hastanede geçirdiği başarılı ameliyatın ardından ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Enerjisi ve nüktedan tavrıyla sevenlerini güldürmeyi sürdüren usta isim, "hayat dolu" haliyle yeniden gündemde.

NELER OLMUŞTU?

Türk müziğinin efsane ismi Mustafa Keser'den hayranlarını hem üzen hem de sevindiren haberler peş peşe gelmiş, yılın başlarında aldığı kanser teşhisini açıklamıştı.

Prostat kanseri teşhisi konulan ve hemen ameliyata alınan 80 yaşındaki sanatçı, 4 buçuk saat süren zorlu operasyonun ardından hayata adeta yeniden "merhaba" demişti.

Tam 4 buçuk saat süren ameliyat sonrası ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı belirtilmişti. Keser, operasyon sonrası istirahate çekilirken, yanında eşi Nilüfer Keser yer aldı.

1978 yılında hayatlarını birleştiren Nilüfer Keser ve Mustafa Keser çiftinin Yunus Emre, Emrah ve Erkan adında üç oğlu bulunuyor.

Sağlık durumu hakkında kısa bir süre önce katıldığı bir ödül töreninde konuşan Mustafa Keser, "Kendimi iyi hissediyorum, artık hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle moralinin yerinde olduğunu dile getirmişti.

TÜRK MÜZİĞİNİN DEĞERLİ İSMİ

"Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın", "Fettan Gözlüm" ve "Haydar Haydar" gibi unutulmaz şarkılara hayat veren Mustafa Keser, Türk müziğine adını altın harflerle yazdırdı. Kendine has yorumu ve sahne performansıyla milyonların sevgisini kazanan sanatçı, hastalık sürecinde bile pozitif enerjisiyle dikkat çekiyor.

SANAT CAMİASINDAN DESTEK

Tartışmalar bir yana, sanat dünyasından birçok isim Mustafa Keser'e sağlık mücadelesinde destek mesajları iletti. Sosyal medyada hayranları ve meslektaşları, başarılı geçen ameliyatın ardından Keser'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Keser, sağlık sorunlarını geride bırakıp yeniden sahnelere dönmeye hazırlanırken, hayranları usta sanatçıyı görmek için sabırsızlanıyor.

TEŞHİS BASİT BİR ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE KOYULMUŞTU!

Dillere plesenk olan türküleri ile gönüllerde taht kuran 79 yaşındaki Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde öksürük şikâyeti nedeniyle hastaneye gitti.

Keser yapılan tetkiklerin ardından kötü haberi öğrendi.

KANSERE YAKALANDI!

Yaklaşık 1 ay önce kendisine kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Keser, sevenlerini üzdü.

'EŞİM DE KANSER'

Usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım' dedi.

1 ay önce kanser olduğunu öğrenen usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." dedi.

AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU
Pazartesi yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından Mustafa Keser'in 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.