Trend Galeri Trend Magazin Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin "100 Euro" tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin "100 Euro" tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Kanye West ve Travis Scott'ı ağırlayan İstanbul'da yaşanan rüya gibi konser coşkusu, akılalmaz bir skandalla bir anda kabusa dönüştü! Konser çıkışı 118 bin kişiyi tuzağa düşüren taksicilerin kurduğu dudak uçuklatan "100 Euro" tezgahı duyanlara pes dedirtti. Milyonlarca dolarlık turizm imajımızı tek gecede yerle bir eden bu organize kötülük, "Yoksa bu vatana ihanet mi?" tartışmalarının fitilini ateşledi!

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 02.06.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 06:26
Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

İstanbul arka arkaya iki dev organizasyona imza attı. Önce dünyaca ünlü yıldız Kanye West ardından da Travis Scott konser verdi. Her iki konser de tüm dünyada büyük ilgi gördü.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Özellikle Avrupa'da bazı ülkelerde konseri yasaklanan Kanye West'i izlemek isteyen pek çok yabancı, ülkemize akın etti.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Dünya medyasının yakından takip ettiği konserler Türkiye için büyük bir reklam kampansına dönüştü. Ancak her iki sanatçının verdiği konser sonrası üzücü bir olay yaşandı.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Cumartesi akşamı ben de Kanye West konserini izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaydım. Konser çıkışı 118 bin kişi, evlerine dönmek üzere stattan çıktığında büyük bir kaos yaşandı. Çünkü binlerce insan, İstanbul'un uzak bir köşesinden evlerine çabucak ve konforlu bir şekilde dönmek istedi.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

VATANA İHANET BU!
Peki arka arkaya sıralanmış yüzlerce taksici, ne yaptı biliyor musunuz? İstikamet fark etmeksizin "Taksi ücreti 100 euro!" dedi. Ve ilginçtir arka arkaya sıralanmış yüzlerce taksici, aralarında sözleşmişçesine aynı parayı istedi.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Parası olan bu ücreti ödedi, imkanı olmayan binlerce insan ise alternatif dönüş yollarına yöneldi.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Düşünebiliyor musunuz Avrupa'nın pek çok ülkesinden sırf sevdikleri bir sanatçıyı dinlemek için İstanbul'a gelmiş insanlar, bazı taksiciler yüzünden hayatlarının şokunu yaşadılar.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Bu ülkemize karşı yapılmış organize bir kötülüktür! Türkiye her yıl turizm tanıtımı için 90 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 130 milyon lira) harcıyor! Bu para yabancılar ülkemize gelsin diye veriliyor. Ama birkaç kendini bilmez çıkıp devletin büyük emeklerle oluşturduğu ülke imajının altına dinamit döşüyor.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Ülkemize büyük zarar bu adamların artık önüne geçilmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortak bir karar alıp ülkemizin imajını yerle bir eden bu adamlarla mücadele etmeli. Bu adamların taksi lisansları mı iptal edilir, aylarca trafikten men mi edilirler bilmiyorum.

Kanye West konserinde akılalmaz skandal! Taksicilerin 100 Euro tezgahı: Turizmin kalbine dinamit döşediler!

Bana kalsa bu adamlar gerekirse vatana ihanet suçu işlemiş gibi yargılanmalı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör