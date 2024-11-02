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Kar Çiçekleri” ile muhteşem bir dönüşe hazırlanan İpek Bilgin’in kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşacak: Kar Çiçekleri. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, izleyicilere duygu yüklü bir hikâye sunmaya hazırlanan dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin oldu. Bilgin, Kar Çiçekleri'nde canlandıracağı Hicran karakteriyle kalplere dokunacak. İpek Bilgin, sosyal medyada gündem oldu. İpek Bilgin'nin hayatını araştıranlar kızının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur

Giriş Tarihi: 02.11.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 08:08
Kar Çiçekleri ile muhteşem bir dönüşe hazırlanan İpek Bilgin’in kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin’in kızı Çağ Çalışkur!

Duayen oyuncu İpek Bilgin, sosyal medyaya damga vurdu... Yakında çekimleri başlayacak olan atv dizisi 'Kar Çiçekleri'nin başrol oyuncusu belli oldu. Usta oyuncu İpek Bilgin, duygu yüklü bir hikayenin konu edileceği dizide 'Hicran' karakterini canlandıracak.

Kar Çiçekleri ile muhteşem bir dönüşe hazırlanan İpek Bilgin’in kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin’in kızı Çağ Çalışkur!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'de izleyici ile buluşacak olan yeni dizi 'Kar Çiçekleri'nin başrol oyuncusu belli oldu. Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı'nın yapımcısının imzasını taşıyan projenin hazırlıklarına başlandı. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, izleyicilere duygu yüklü bir hikâye sunmaya hazırlanan dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin oldu. Bilgin, dizide 'Hicran' karakteriyle izleyicilerin kalplerine dokunacak. Yakında İstanbul'da sete çıkacak dizi, hikayesi, güçlü karakter dinamikleri ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekecek.

Kar Çiçekleri ile muhteşem bir dönüşe hazırlanan İpek Bilgin’in kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin’in kızı Çağ Çalışkur!

İpek Bilgin sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Kar Çiçekleri ile muhteşem bir dönüşe hazırlanan İpek Bilgin’in kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin’in kızı Çağ Çalışkur!

İpek Bilgin'in bir kızı olduğunu ve kızının da kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Kar Çiçekleri ile muhteşem bir dönüşe hazırlanan İpek Bilgin’in kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin’in kızı Çağ Çalışkur!

Türk tiyatrosunun, dizi ve sinema filmlerinin usta oyuncusu İpek Bilgin oynadığı her rolle hayranlarının takdirini kazanmayı başarıyor.

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