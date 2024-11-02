“Kar Çiçekleri” ile muhteşem bir dönüşe hazırlanan İpek Bilgin’in kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur!

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşacak: Kar Çiçekleri. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, izleyicilere duygu yüklü bir hikâye sunmaya hazırlanan dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin oldu. Bilgin, Kar Çiçekleri'nde canlandıracağı Hicran karakteriyle kalplere dokunacak. İpek Bilgin, sosyal medyada gündem oldu. İpek Bilgin'nin hayatını araştıranlar kızının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur…