'Kara Gözlü Çingenem" ile listeleri altüst etmişti! Şarkılara hayat veren Kibariye'nin acılarla dolu hayatı yürekleri dağladı! Meğer öyle yollardan geçmiş ki...

"Lafı Mı Olur", "Kara Gözlü Çingenem", "Ah İstanbul" gibi şarkılarıyla başarısına başarı katan Kibariye'nin nasıl keşfedildiğini duyanlar kulaklarına inanamadı. Neredeyse her şarkısıyla listeleri altüst eden arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Kibariye, zorluklara rağmen yılmadan tırmandığı başarı merdivenlerinde o tanışma sayesinde ilerlemiş...

Giriş Tarihi: 14.11.2025 20:15
Asıl ismi Bahriye Tokmak olan Kibariye, Manisa Akhisar'da 10 Ağustos 1960 tarihinde dünyaya geldi.

Makbule ve Doğan Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan ünlü şarkıcı aslen Roman kökenlidir.

OKULA GİDEMEDİ

O zamanlar pamuk ve tütün toplayıcılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışan Tokmak ailesinin maddi sıkıntılar içerisinde olmasından dolayı Kibariye, okul hayatına hiç başlayamadı.

9 kardeşli bir ailenin çocuğu olan Kibariye, genç yaşında gazinolarda şarkı söyleyerek ailesine destek olmaya başladı.

İLK EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Kısa süren ilk evliliğini taksi şöförü Tünay Ürek ile 1979 yılında gerçekleştiren ünlü şarkıcı, aldatılma gerekçesiyle 1996 yılında boşandı.

İKİNCİ EŞİ KENDİSİNDEN 19 YAŞ KÜÇÜK

İkinci evliliğini 1999 yılında kendisinden 19 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile evlilik yoluna adım atan Kibariye, bu evliliğinden Birgül isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Doğduğu yerde, Akhisar'da gazinoda şarkıcılık yapan Kibariye, Enver Düzay isimli bir müzisyen tarafından fark edildi ve 1974 yılında İzmir'de bir pavyonda şarkı söylemeye başladı.

BAKIN ÜNLÜ SANATÇI NASIL KEŞFEDİLMİŞ…

1980'li yıllarda İzmir sahnelerinde iyice tanınmaya başlayan Kibariye, gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenildi ve İstanbul'da bir gazinoda çalışmaya başladı.

Kısa süre içerisinde hem güçlü sesi hem de doğallıyla medyanın dikkatini çeken Kibariye, arabesk müziğinde önemli bir rol oynamaya başladı.

"Kimbilir" adlı parça ile iyi bir çıkış yakalayan Kibariye, zamanla önü arkası kesilmeyen büyük bir hayran kitlesine sahip olarak Türk müzik dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN KEŞFEDİLME HİKAYELERİNİ DERLEDİK...

YILDIZ TİLBE

Yıldız Tilbe, İzmir'in Gültepe semtinde Ali ve Altun çiftinin altıncı çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

YALNIZCA ORTAOKULA KADAR OKUYABİLDİ

Babası mevsimlik işçi olduğundan maddi olarak iyi olmayan durumları, ona 7.sınıfta okulu bırakma kararı aldırmış.

HİÇBİR ENGEL ONA ŞARKI SÖYLEMEYİ BIRAKTIRMADI

Ödevlerini yaptığı gaz lambası ve mum ışığı bile, onun içindeki şarkı söyleme aşkını bastıramamış.

Tilbe, zor koşullar altında bile her daim dilinde bir şarkı dolandırırmış.

Bu tutkusu ona gelecekteki kariyerinin kapılarını açma yolunda ışık olmuş.

ERKEN YAŞTA ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞ

Ünlü şarkıcı Tilbe'nin erken yaşında yaptığı evlilikten bir kız çocuğu olmuş. Ancak evliliği uzun sürmeden bitmiş.

Kızı ile bir başına kalan Yıldız Tilbe, pazarlamacılıktan tezgahtarlığa, dikiş atölyelerinden çocuk bakıcılığına birçok işi yapmış.

Tilbe, son olarak tutkusu olan şarkı söylemeyi seçerek bir pavyonda şarkı söylemeye başlamış.

1990 yılında mikrofonu eline ilk aldığı dönem, çalıştığı pavyona giren ünlü isim başarı yolculuğunda ona bir el olmuş.

"O BURADA"

Akşam tam sahneye çıkmak üzereyken biri Yıldız Tilbe'nin yanına gelip ona çok heyecanlanacağı o haberi veriyor: "Sezen Aksu burada"

Yıldız Tilbe'nin de hayranı olduğu Sezen Aksu, Tilbe'nin sesini dinleyip ona vokalisti olmasını teklif etmiş.

Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi bugünlere getiren o tanışma, hayatının dönüm noktalarından biri olmuş.

Sezen Aksu'nun konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapan Tilbe daha sonra Aksu ile yollarını ayırmış ve İstanbul'da kendi yolunu çizmeye başlamış.

Sonraki yıllarda "Dillere Destan", "Vazgeçtim", "Delikanlım" gibi hit şarkılar yaparak, Türk müzik sektörünün önemli ismi haline gelmiştir.

AFRA SARAÇOĞLU

Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncu;mesleğinin yanı sıra güzelliği, ve aşk hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.