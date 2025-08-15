Trend Galeri Trend Magazin Kara Melek'in Nazmiye'si Sanem Çelik'in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Kara Melek'in Nazmiye'si Sanem Çelik'in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Sanem Çelik ve Ece Uslu'nun başrollerinde yer aldığı 90'lı yılların jeneriğiyle, ve muhteşem oyuncu kadrosuyla unutulmaz ekran efsanelerinden biri olan Kara Melek dizisinin Nazmiye'si yıllar sonra ortaya çıktı. 81 yaşında usta oyuncu Zehra Alptürk bakın şimdi ne yapıyor!

Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 14:07
Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Zehra Alptürk, hem tiyatro sahnelerindeki başarısıyla hem de televizyon ve sinema projelerindeki etkileyici performanslarıyla Türk sanat dünyasının önemli isimleri arasında yerini aldı.

Sanem Çelik ve Ece Uslu'nun başrollerinde yer aldığı 90'lı yıllarda 4 sezon boyunca izleyicileri ekranların başına kilitleyen bir dönemin efsane dizisi Kara Melek'te Nazmiye rolüyle tanınan Zehra Alptürk yıllar sonra ortaya çıktı.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

ZEHRA ALPTÜRK KİMDİR?

Zehra Alptürk, 1944 yılında Tekirdağ'da doğdu.

Zehra Alptürk'ün rol aldığı bazı önemli yapımlar arasında "Parmaklıklar Ardında," "Rüyalarda Buluşuruz," "Savcının Karısı," "Melekler Adası," "Zor Baba," "Bizim Aile," "Yeni Hayat," "Hayat Bağları," "Kuzgun," "İnce İnce Yasemince," "Gurbetçiler," "Kara Melek," "Doktora Bak Doktora," "Suçlu Kim," "Sevgi Oyunu," "Şerefli Müfettiş Şeref," "Boy Aynası," "Kırmızı Kart Osman," "Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu," "Çark," ve "Saat Sabahın Dokuzu" gibi yapımlar bulunuyor.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Türk televizyon tarihinin en kötü kadın oyuncularından olan 81 yaşındaki Zehra Alptürk uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor.

İŞTE ZEHRA ALPTÜRK'ÜN SON HALİ...

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

TARIK TARCAN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biriydi Tarık Tarcan. Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı. Ardına bile bakmadan İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor?

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 68 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

İşte Tarık Tarcan'In son hali!

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Tiyatro sahnesinde önemli topluluklarda görev alan Günalan, çalışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanındı. "Otogargara" ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" adlı kült oyunlarda sergilediği performans, hem tiyatro eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Günalan'ın sahneye hayat verdiği tiyatro oyunları arasında "Köhne Bizans Operası", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "İstanbul'u Satıyorum", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" ve "Soyut Padişah" gibi birbirinden farklı türde yapımlar yer alıyor. Komediyle dramı başarıyla harmanlayan oyuncu, yıllar içinde sahne üzerindeki duruşunu adeta bir imza hâline getirdi.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Sadece tiyatro değil, sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettiren Bican Günalan, beyazperdedeki yolculuğuna 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" ile başladı.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Ardından "Varsayalım İsmail", "Süper Baba" ve "Güneş Yanıkları" gibi döneminin dikkat çeken yapımlarında rol aldı. 2000'li yıllarda ise "Vizontele" ve devam filmi "Vizontele Tuuba" ile büyük beğeni topladı.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

"Organize İşler", "Eyyvah Eyvah" ve "Akasya Durağı" gibi yapımlarda da yer alarak, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

İŞTE BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİ!

Bugün hâlâ tiyatro ve sinemanın sevilen yüzlerinden biri olan Günalan, sadeliği, güçlü sahne enerjisi ve doğal oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünde yer edinmeyi sürdürüyor. Her dönem farklı bir karakterle karşımıza çıkan oyuncu, izleyenlerini şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN ENTRİKACI CEYDA'SIYDI! BAŞAK SAYAN BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Ceyda Ayhan, entrikalarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizide Oğuz'un takıntılı âşığını canlandıran Başak Sayan, o yıllarda hem güzelliği hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak yıllar içinde oyunculuk kariyerinin yönünü değiştiren Sayan, tası tarağı toplayıp Amerika'ya yerleşti. Peki, şimdi ne yapıyor? İşte Başak Sayan'ın merak edilen hayatı...

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

17 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Başak Sayan, baba tarafından Azeri kökenli. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, henüz üniversite yıllarında ekranla tanıştı. Kral TV'de sunuculuk yapmaya başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Reklam filmleri, sunuculuk ve ardından dizi projeleri peş peşe geldi.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

İlk büyük çıkışını 1996 yılında başlayan Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle yakalayan Sayan, uzun süreli projelerde yer aldı. 2006–2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Ceyda karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Ceyda, dizinin izleyicileri tarafından hem nefret edilen hem de ilgiyle takip edilen bir karakterdi. Sayan, bu rolüyle adeta hafızalara kazındı.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Ancak oyunculukla sınırlı kalmak istemeyen Başak Sayan, yazarlık yönünü de ortaya koydu. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

2015 yılında çıkan Kelebeğin Kaderi, edebiyat dünyasında adından söz ettirmesini sağladı. Ardından Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla üretkenliğini sürdürdü.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Evlilikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu, yaşamını orada sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sayan, şu sıralar yazarlıkla ilgileniyor, edebi üretimlerine Amerika'da devam ediyor.

Kara Melek’in Nazmiye’si Sanem Çelik’in rol arkadaşıydı... Zehra Alptürk 81 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Başak Sayan, bugün daha sakin ve üretken bir hayat yaşıyor.